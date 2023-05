Janša oster kot že dolgo ne: »Golobova vlada pripravljena polniti jame z drugače mislečimi«

Ob vseh barbarskih potezah, s katerimi po demokratični in civilizirani državi lomasti sprega Svobode, SD in Levice, je ukinitev dneva spomina na žrtve komunističnega nasilja zgolj še ena pričakovana instant gverilska akcija, ki tepta temeljne civilizacijske norme, ki se dotikajo pojmov pietete, pravice in resnice, na katerih mora trdno stati vsaka zrela državna entiteta, ki je spravljena s svojo zgodovino. Vlada po tekočem traku zapravlja priložnosti, da bi izvedla potrebne reforme in se osredotočila na prihodnost. Medtem ko bi lahko iskala skupne rešitve za naše težave, raje neti sovraštvo in razdor ter se obrača k maščevanju, lažem, prikrivanju in ponovnemu potvarjanju preteklosti. Naše sporočilo za revanšistično garnituro na oblasti je, da izbris dneva ne pomeni izbrisa več kot 600 morišč in več sto tisoč žrtev režima, ki ga branijo kot ponosni nasledniki. V Slovenski demokratski stranki verjamemo v besede, ki jih je na včerajšnji spominski slovesnosti »Ker smo ljudje« izrekel misijonar Pedro Opeka: »Resnica in priznavanje krivic sta podlaga vsake sprave.«