Janez Janša fasal novo prijavo: to je razkrila ministrica Dominika Švarc Pipan

»Včeraj je neokomunistična Vlada RS s tem zavržnim dejanjem napovedala novo državljansko vojno.« To je v sredo objavljen odziv nekdanjega predsednika vlade, danes prvaka opozicijske stranke SDS Janeza Janše na vladno odločitev o prenehanju veljavnosti Sklepa o razglasitvi nacionalnega dneva spomina na žrtve komunističnega nasilja.

Ministrica Dominika Švarc Pipan je danes glede ukinitve praznika in besed Janše dejala, da obžaluje, da je »iz ideološkega spora eskaliralo v povsem drugo sfero v pozivanje k nasilju k samoobrambi ... Skratka, v neko retoriko državljanske vojne, ki vodi v zastraševanje ljudi, ki lahko vodi do nepredvidenih eskalacij. To je absolutno nedopustno. Eno so ideološke razlike, lahko se tudi skregamo, čeprav bi si želeli, da se ne bi. To je povsem nekaj drugega kot začenjati retoriko državljanske vojne in pozivati k nasilju.«

Razkrila je še: »Danes smo uradno poslali naznanitev suma kaznivih dejanj po 297. členu, sovražni govor, sum kaznivega dejanja javnega spodbujanja k nasilju in sume kaznivih dejanj pozivanja k oboroženemu uporu in rušenju ustavne ureditve. To so sedaj sprejeli in bodo zadeve prevzeli in nadaljevali pristojni organi odkrivanja preiskovanja in pregona. To smo danes z ministrstva za pravosodje poslali pristojnemu tožilstvu tudi uradno.«

Prižgan ogenj nestrpnosti

Na to temo so danes spregovorili tudi predstavniki koalicijskih strank. Borut Sajovic, Gibanje Svoboda, se je na besede Janše odzval takole: »Včeraj prižgan ogenj nestrpnosti poziva k nasilju se je razplamtel v požar.« Državljanom sporoča, naj se ohrani mirno glavo, dostojnost, razumevanje in spoštovanje drug do drugega.

»Kadarkoli se je v zgodovini besedno pozivalo k nasilju, se je nasilje vedno tudi zgodilo,« pravi. Tega si ne želijo, to želijo preprečiti in gledajo naprej.

»Revizija zgodovine v 1942 je nedopustna in sem vesel, da je nemogoča. Tako pozivi degradirajo tudi našo zmago v drugi svetovni vojni, mečejo madež tudi na zgodbo slovenske osamosvojitve.Ta trenutek je čas za pogled naprej. Da rešimo problematiko zdravstva, javnega zdravstva, dolgotrajne oskrbe in draginje.«

Sovražni govor se je priplazil v naša življenja

Za njim je prostor na govornici zasedel Jani Prednik, SD: »Na žalost lahko skupaj ugotovimo, da živimo v času, ko je sovražni govor med nami. Sovražni govor se je skozi zadnja vrata priplazil v naša vsakdanja življenja in vsi skupaj mu moramo reči ne.« Poudarja, da mora vsak od njih, preden karkoli izreče, temeljito razmisliti in premisliti, saj se vse odraža v družbi.

Pozval je k neširjenju sovražnega govora in da se zavedamo posledic, kaj sovražni govor prinese.

Izjave Janše označil za zavržne

»Izjave, da v Sloveniji vihra državljanska vojna, ki naj bi jo sprožila Vlada RS, so zavržne, predvsem pa skrb vzbujajoče. To, da eden najvidnejših politikov zadnjih 30 let, ki ima relativno velik vpliv, na tak način svojo volilno bazo izkorišča za lastne politične interese, za vnašanje razdora v družbo, bi moralo biti nesprejemljivo, sploh če to počne na tak način, ki je zelo verjetno v nasprotju z določbami kazenskega zakonika, predvsem pa v nasprotju s tem, kar bi morala biti skrb vsakega politika v državi: pogled v prihodnost in skrb za to, kako naši državljani živijo,« je dejal Matej Tašner Vatovec, Levica.

»Ta včerajšnji tvit ostro obsojamo, pričakujemo, tudi upamo, da bodo vsi ustrezni organi procesirali tako, kot so že kdaj v preteklosti. Gospod Janša ni prvič tvitnil kaj takšnega, skrbi pa me, da ni zadnjič. Bi pa morali kot družba kot celota temu reči ne. Mislim, da takšen govor v politiki nima mesta, v javnem diskurzu, in naša odgovornost vseh, politikov in družbe, je, da takšne besede ostro obsodimo.«

Izpostavil je, da naj zgodovino razlagajo in interpretirajo zgodovinarji, politiki, ki gradijo svoje kariere ali politiko na revidiranju ali razlaganju ali apropriacije zgodovine, pa da nimajo prihodnosti in tudi ljudje, ki jih taki politiki vodijo.

Kaj je bil namen vlade Janeza Janše

Na vprašanje, da so zdaj isto storili, kar je tudi prejšnja vlada, torej da brez razprave ukinjajo, kar je prejšnja vlada sprejela, se je Sajovic odzval: »Ve se, kdo je prvi vrgel kamen.« Poudarja, da je naloga politikov ukvarjati se z boljšo prihodnostjo, zgodovinarjev pa z zgodovino. »Če ne bi bilo izvirnega greha, že po izgubljenih volitvah prejšnje vlade, zagotovo reakcije ne bi bilo.«

Tašner Vatovec je dodal, da je vprašanje spomina na žrtve legitimno in da se je prav o tem pogovarjati. A da je prejšnja vlada to sprejela v času, ko je na volitvah že izgubila in ko je opravljala tekoče posle. In to samo iz enega razloga, je prepričan: »Da znova in znova vnaša nemir in razkol v slovensko družbo.«

To odločitev vidijo, tako Tašner Vatovec, med tistimi odločitvami, ki jih štejejo za najbolj sporne: »To je odprava neke velike napake, ki jo je prejšnja vlada naredila.«

»Odprava takšnih odločitev je po naši oceni legitimna,« je jasen Tašner Vatovec.