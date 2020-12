Po izstopu Desusa danes napeto preštevanje poslancev

Potem ko je predsednikstranko Desus včeraj odpeljal iz koalicije, se danes v državnem zboru začenja napeto preštevanje poslancev, ki še ostajajo v vladi. Ključno bo ravnanje poslanske skupine Desusa in tudi poslancev stranke SMC.Erjavec bo zagotovo poskušal prepričati vse svoje poslance, da bi sledili odločitvi organov stranke, na drugi strani pa se prvak SMCzavzema, da ostanejo v vladi.Svet Desusa je Erjavca podprl pri izstopu iz koalicije, ni pa še jasno, ali mu bodo sledili vsi poslanci.innaj bi na svetu stranke že podprla oba sklepa, so pa v preteklih dneh iz poslanske skupine že prihajale informacije, da morda vsi ne bodo sledili tej odločitvi in se bodo morda odločili celo za samostojno pot.Preberite tudi:Predsednik NSije sicer v četrtek pozno popoldne prek twitterja sporočil, da je po opravljenih pogovorih jasno, da ima trenutna vlada trdnih 47 glasov v državnem zboru.Počivalšek bi se moral s poslanci stranke SMC sestati že včeraj, a so sejo odpovedali, kdaj se bodo sestali danes, še ni znano.V opozicijskih LMŠ, SD, Levici in SAB, ki so vključene v KUL, so sicer v četrtek pozdravili odhod Desusa iz koalicije. Želijo si, da bi konstruktivno nezaupnico vložili čim prej, če je mogoče, že letos.Medtem pa v aktualni vladi še ostajata dva ministra Desusa, saj je odločitev o njiju stranka prepustila premierjuTa je sicer pozval, naj se Desusovi kadri v vladi odločijo, ali so v vladi ali opoziciji.