Posebnosti džotiša: je notranji kompas, ki nam pomaga ostati na pravi poti

Džotiš, indijska astrologija, kot znanje izvira iz vedskih časov, ko je bil priznan in obravnavan kot znanost. Beseda džotiš pomeni svetloba, luč, ki osvetljuje našo življenjsko pot. Pomaga nam spoznati preteklost, vzroke, ki so spletli različne situacije v našem življenju, s preventivnimi tehnikami nam pomaga, da zmoremo spremeniti sedanjost in na ta način povečati svobodno voljo ter izbrati svojo prihodnost. Njegov namen ni predvidevanje prihodnjih dogodkov, temveč pomoč pri tem, kako si z drugačnimi odločitvami, pravilnim razumevanjem in usmerjenim delovanjem sami vsak trenutek ustvarjamo lepše čase. Je notranji kompas, ki nam pokaže pravo pot, a tudi možne ovire na njej, ki se jim - če jih poznamo - lahko izognemo.

Posvet ni namenjen napovedovanju prihodnosti, ampak nasvetom za sprejemanje boljših odločitev. FOTO: Microgen/Getty Images

Džotiš poudarja edinstvenost in neponovljivost posameznika. Tudi v njem poznamo človekovo natalno karto, sliko neba v trenutku rojstva, ki predstavlja določen razpored planetov na nebu v tistem trenutku, in sicer v dvanajstih hišah in dvanajstih znakih, podobno kot v klasični astrologiji. Stanje planetov je zunanji odsev dogajanja v naši notranjosti. Pravijo, da džotiš uporablja kozmični um, da prodre v globino in spozna skrite podatke o človeku in njegovi življenjski zgodbi, vzrokih in posledicah njegovega življenja. Verjame, da je vse in smo vsi del narave in naravnih ritmov. Trenutek rojstva je trenutek, ko smo vstopili v te naravne ritme, tako nam pokaže možnosti in verjetnosti, kako, kdaj in na kakšen način bodo ti sodelovali pri odvijanju našega življenja. Ne moremo se boriti proti njim, lahko pa se uskladimo z njimi. In če poznamo naravne ritme in svojo točko vstopa vanje, lahko predvidimo možnosti in verjetnosti dogajanja v času in prostoru – v življenju. Druga pomembna stvar pa je, da ni nič stoodstotno določeno. Vsak od nas ima svobodno voljo, ki je vedno v sedanjem trenutku in nam pomaga stvari razumeti, spremeniti in izbrati drugače.

Džotiš nam lahko pomaga v različnih življenjskih situacijah. Poleg splošnega svetovanja pozna tudi muhurto, ki je znanje o izboru pravega oziroma najbolj ugodnega začetka neke aktivnosti, s katerim povečamo možnost nadaljnjega uspeha. Namkaran – umetnost imenovanja je namenjena temu, da izberemo najbolj ugodno ime zase, za otroka, podjetje ... Prašna je veja, ki določa moč in ugodnost trenutka, v katerem se zastavi pomembno vprašanje in usmeri naše delovanje v prihodnosti, kot je za nas najbolje. Pomagamo si lahko tudi s partnersko ali poslovno kompatibilnostjo oziroma usklajenostjo, osredotočeno na zdravje, odnose ali finance ... Podobno kot v zahodni astrologiji.

Džotiš se osredotoča na prevzemanje odgovornosti za svoje življenje in njegovo pozitivno spremembo. Je notranji kompas, ki nam pomaga ostati na pravi poti in laže pluti skozi včasih razburkano, drugič mirno morje življenja.