Komentar Tanje Jakše Gazvoda: Občutek varnosti

Še vedno se ji zdi, da v stanovanju čuti tisti odvraten vonj, ki je bil izrazit takoj po vlomu; vonj po alkoholu, po zanemarjeni človeški umazaniji, po predrzni brezčutnosti in agresivnosti. Že misel, da je nekdo brskal po njeni hiši, ki stoji sredi urejenega naselja dolenjske prestolnice, in to v času, ko sta z možem nadstropje višje spala, jo zmrazi. Kar nekaj tednov je kolegica potrebovala, da se je otresla strahu bivati in spati v lastni hiši. »Občutek varnosti imaš, dokler ne doživiš česa takšnega, kot sem jaz. Pravzaprav je dovolj, da ima takšno izkušnjo kdo od bližnjih,« pravi in doda, da je grozno že zavedanje, kako nemočen si.

Občutka varnosti ne more zamejiti nobena statistika in leporečje oblastnikov.

Takšnih zgodb je na Dolenjskem ničkoliko. Kako živimo na jugovzhodu naše lepe dežele, je vidno že iz poročil policije, ki dnevno poroča o vlomih, tatvinah, grožnjah, izsiljevanjih, požigih, goljufijah. Zato tu težko poslušamo trditve odgovornih, da živimo v varni državi. Ja, varnost je eno, občutek varnosti pa širša dimenzija, ki je ne more zamejiti nobena statistika in leporečje oblastnikov.

Kakšni so lahko občutki, ko ti nekdo ponoči z vrta ali njive pokrade pridelek, ko ti s pašnika ukrade živali, ko ti vdre v hlev in žival tam celo zakolje in odnese le kose mesa, ki so najbolj uporabni? Ali pa ko je žrtev ropa starejši krajan, ki se še dobro spominja časov, ko smo imeli lahko vrata domovanj odklenjena, pa se nikomur ni zgodilo nič žalega?! In kakšni občutki prevevajo otroka, ko je celo v šoli žrtev nekaj let starejšega sošolca, ki še vedno guli klop istega razreda? Zaradi groženj si niti na stranišče ne upa. Dajte takšnemu otroku razložiti tisto o naši statistiki, kako da živimo v varni državi!

Pa takšne izkušnje ljudi z juga države niso neka lažna informacija, z njimi niti ne želimo spodbujati sovraštva ali nestrpnosti. So realnost, za katero se zdi, da gre le na slabše. Zakaj? Zaradi neučinkovite kaznovalne politike in zavožene politike, ki daje storilcem in tistim, ki šele stopajo na kriva pota, novega zagona, dodaten veter v jadra. Statistika pa – menda živimo v varni državi, ampak sama si občutek varnosti zagotavljam s solzivcem v žepu.