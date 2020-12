Janša sporoča: Kadri DeSUS v vladi naj se odločijo, ali so v vladi ali v opoziciji

FOTO: Blaž Samec

Janša na twitterju: Kadri DeSUS v vladi naj se odločijo, ali so v vladi ali v opoziciji

Tonin: Po pravkar opravljenih pogovorih je jasno, da ima trenutna vlada trdnih 47 glasov

KUL odobrava izstop Desusa

Počivalšek: Čas je za operativno in vsebinsko politiko, ne za rušenje in ideološki boj

Kot smo poročali, je svet Desusa, ki ga sestavlja okoli 60 članov, s 37 glasovi za in brez glasu proti izglasoval predlog za izstop iz vladne koalicije in podprl strankinega predsednika pri kandidaturi za mandatarja morebitne nove vlade. Stranka je po elektronski pošti že obvestila premierja, da je z današnjim dnem izstopila iz koalicije.In prvi odzivi na morebiten razpadkoalicije so že tu.Kadri DeSUS v vladi naj se odločijo, ali so v vladi ali v opoziciji, je na Twitterju pozval premier. Spomnil je na statut DeSUS, ki določa, da mora v primeru izstopa DeSUS iz koalicije, njen minister odstopiti. DeSUS pa je odločitev o tem prepustila Janši. Težko je sodelovati z nekom, ki se niti lastnega statuta ne drži, dodaja Janša.»Lep primer (ne)vladavine prava in pravil,« je na Twitterju še navedel Janša. Opozoril je, da je zmeda zadnje, kar v tem skrajno resnem položaju potrebujejoPrvak NSije prek twitterja sporočil, da je po opravljenih pogovorih jasno, da ima trenutna vlada trdnih 47 glasov v DZ. Skupaj se bodo po njegovih navedbah posvetili zajezitvi covida 19, gospodarskemu okrevanju in okrepitvi zdravstva.Tonin se je vsem poslancem zahvalil za državotvoren pristop kljub izjemnim pritiskom.Več o sestanku ni znano. Po neuradnih informacijah so bili danes opravljeni številni pogovori s poslanskimi skupinami in posameznimi poslanci.Stranke, združene v Koalicijo ustavnega loka (KUL), izstop stranke Desus iz koalicije pozdravljajo. O podpori Erjavcu, da bi postal mandatar KUL, bodo odločali v organih strank. Želijo si, da bi konstruktivno nezaupnico vložili čim prej, če je mogoče že letos, so povedali vodje strank v izjavi za medije.»Zavedam se, da je bil Desus pred težko, naporno odločitvijo. Danes so dokazali, da so dali svoje vrednote pred politično kalkulacijo,« je za medije povedala predsednica SD. Predsednica SABpa je dodala: »Želela bi si, da bi Desus to, da dela ta vlada slabo in državo pušča v hudi krizi, ugotovil že prej. Ampak bolje pozneje kot nikoli.« Koordinator Levicepričakuje, da bodo iz koalicije izstopili tudi poslanci Desusa. »Tako nekako razumem, da so zagotovili, da bodo poslanci upoštevali sklepe organov in koalicijo zapustili v najkrajšem možnem času.«Predsednik SMCpodpira nadaljevanje izvajanja koalicijske pogodbe in obvladovanja krize. To bo zagovarjal v organih stranke in v pogovoru s poslansko skupino, je sporočil po današnji odločitvi sveta Desusa za izstop iz koalicije. »Sedaj je čas za operativno in vsebinsko politiko, ne pa za rušenje in ideološki boj.«»Slovenija v zdravstveni krizi potrebuje stabilno vlado in politično stanje,« pa je dejal vodja poslanske skupine NSi. Odločitev Desusa je po njegovem legitimna, v NSi pa se ne vmešavajo v interne zadeve drugih strank. Vlada bo delala naprej, je še napovedal.