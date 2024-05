Omamno dišeči poletni vrtički

Poletni večeri so še prijetnejši, če jih preživljamo v objemu omamno dišečega balkona ali vrtička, rastline, ki nas bodo očarale tako z videzom kot vonjem, pa so kot nalašč tudi eno od glavnih letošnjih vodil pri zunanjih zasaditvah. Če si želimo pozabiti na mestni vrvež in se vsaj v mislih prestaviti na spokojno obalo, si enostavno moramo omisliti sivko.

Sivko si lahko omislimo tudi v lončku in jo postavimo na okensko polico.

Ker je njena domovina Sredozemlje, na morju raste v izobilju, zato njen vonj mnogi povezujejo z dopustom in brezskrbnimi poletnimi večeri. Je izjemno trpežna ter dobro prenaša vročino in sušo, zato je kot nalašč za sončna mesta, poleti je ne bo treba skorajda nič zalivati. Ko se po svojo sadiko odpravimo v prodajalno, pazimo le, da izberemo čim bolj zdravo rastlino. Idealno bi bilo, če bi lahko že v vrtnariji preverili tudi kakovost korenin, da bi sivka čim bolj uspešno in dolgo rasla, je namreč bistveno, da ima zdrave korenine. Doma jo nato posadimo v dobro odcedna tla, enako velja, če bo v lončku krasila balkon ali okensko polico, v tem primeru pazimo še, da ima lonček na dnu drenažne luknje. Skorajda je ni reči, ki bi jo sivka sovražila bolj kot mokro zemljo. Prodajalce v vrtnarijah povprašajmo po različnih sortah sivke, obstaja jih precej, ene so manjše in primerne za balkone, druge za notranje prostore, tretje namesto vijoličnih krasijo beli cvetovi … M

Turški nagelj je videti nekoliko drugače kot pravi. FOTO: Tetiana Aleksieieva/Getty Images

Občutljiva ingverjeva lilija

Izjemno dehteče cvetove imajo tudi nageljni, teh obstaja res veliko vrst, zato imamo na voljo ogromno različnih barv, velikosti, nekateri močno dišijo, drugi manj. Najmočnejši vonj imata pravi in turški nagelj, ki bosta okrasni vrt naredila še bolj bogat, zanimiv in dišeč, če ju posadimo ob vrtnice vzpenjavke ali klematis. Omenjeni vrsti nageljna je treba redno zalivati, a ne preveč, saj ne marata dolgotrajnega bivanja v mokri zemlji. Ko sadike doma presadimo, jih je priporočljivo še vsaj dva tedna zalivati vsak dan, nato bo dovolj vsak drugi dan, če je le mogoče, pa za to ne uporabljamo vode iz pipe, zlasti če je ta bolj trda.

Nageljne posadimo ob vrtnice vzpenjavke ali klematis in vrt bo videti kot pisan oblak.

Čudovito dišeča in na pogled zanimiva je tudi ingverjeva lilija, ki ji nekateri pravijo beli metulj ali mariposa. Ker zraste do dva metra v višino, ni priporočljiva za balkone in terase. Najbolje se počuti na delno senčnih legah, ker gre za tropsko rastlino, mraza ne prinaša najbolje. Zmrzal jo bo uničila, a si bo v večini primerov tudi povsem opomogla, zato je vredno poskusiti, ali ji bo na našem vrtičku ugodno.

Mariposa ne mara nizkih temperatur. FOTO: Rpferreira/Getty Images

Tako kot si mnogi poletja ne predstavljajo brez sivke, si ga drugi ne brez vonja jasmina. Tudi ta ne mara mraza, za nizke temperature je občutljiv še bolj kot mariposa, proti zmrzali je odporen le pritlikavi jasmin sorte j. parkeri. Ko govorimo o jasminu, imamo običajno v mislih pravi jasmin, vzpenjavko, ki zraste tudi do 12 metrov visoko, ljubki beli cvetovi pa bodo sosesko odeli v prijetne vonjave od začetka poletja pa vse do jeseni.