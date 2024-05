Groza, kaj se sredi Ljubljane dogaja okoli 4. ure

Danes, okoli 4. ure so bili na PU Ljubljana obveščeni o ropu v centru Ljubljane. Ugotovljeno je bilo, da sta dva neznanca pristopila do oškodovanca na ulici, ga porinila na tla in mu iz nahrbtnika odtujila denarnico.

»Opis prvega: moški star okoli 25 let, visok okoli 160 cm, z gosto brado, oblečen je bil v modra in črna oblačila. Opis drugega: moški star okoli 25 let, visok med 170 in 175 cm, črnih valovitih las, nosil je kapo s šiltom, oblečen je bil v temna oblačila,« so javnosti sporočili z omenjene policijske uprave.

Policisti še nadaljujejo z zbiranjem obvestil za izsleditev storilcev in bodo o okoliščinah obveščali pristojno državno tožilstvo.