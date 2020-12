Odločeno: izvršni odbor Desusa izglasoval odhod iz Janševe vlade

Izvršni odbor DeSUS svetu stranke predlaga odhod iz koalicije in da podprejoza mandatarja. Zasedanje sveta stranke še poteka, v kratkem je pričakovati tudi glasovanje.Predsednik DeSUS Karl Erjavec je dopoldne izrazil pričakovanje, da bodo uspešno izpeljali seji izvršnega odbora in sveta stranke, na katerih obravnavajo položaj stranke v koaliciji. Na vprašanje, ali pričakuje podporo predlogu za izstop iz koalicije, ob prihodu ni odgovoril. Vodja poslancev DeSUSpa je dejal le, da danes ne pričakuje nič novega.Odločitev DeSUS bo ključna za uspeh konstruktivne nezaupnice, ki jo napovedujejo stranke KUL, saj bi morebitnemu izstopu te stranke iz vlade lahko sledil še kakšen poslanec SMC. V tej poslanski skupini sicer za zdaj zatrjujejo, da so enotni, predsednik SMCpa je napovedal, da se bo zavzemal za dokončanje zgodbe, ki so jo v aktualni koaliciji začeli.