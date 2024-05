Poročil se je še en znan Slovenec, poglejte čudovite fotografije (FOTO)

Pretekli konec tedna se je zgodila še ena v nizu porok znanih Slovencev in Slovenk. Tokrat sta si večno ljubezen obljubila nekdanji slovenski reprezentant Vid Kavtičnik in njegova izbranka Sara Rojnik, zdaj že Sara Kavtičnik.

Upokojeni rokometaš je objavil nekaj čudovitih fotografij s poročnega slavja in ob tem zapisal posvetilo svoji ženi. »V družbi najinih najbližjih sva preživela dan, napolnjen z ljubeznijo, smehom in solzami sreče. Moje srce je napolnjeno s hvaležnostjo, da sem našel svojo partnerico v zločinih, svojo dušo dvojnico za vse pustolovščine, ki so še pred nama.«

Objavili so tudi kratek video utrinkov s poroke, ki je bila po videnem sodeč čudovita.