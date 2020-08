Po Hojsu se je oglasil še Janša

Uvoženi primeri vzbujajo skrb

Slovenski predsednik vladepoziva državljane, naj upoštevajo priporočila NIJZ. »Prosim vse, da priporočiloNIJZ dosledno upoštevamo, še posebej v stikih z ranljivimi skupinami. Neodgovorno ravnanje lahko ogrozi naš zdravstveni sistem in posredno zdravje vseh, pa tudi zaslužen oddih deset tisočim sodržavljanov. Pokažimo odgovornost in solidarnost,« je zapisal na svojem twitterju po tem, ko je notranji minister Aleš Hojs dvignil prah z napovedjo, da se v prihodnjih dneh obeta zaostritev ukrepov po prihodu s Hrvaške in omenil karanteno. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) ob slabši epidemiološki sliki zadnjih dni mlade pozivajo, naj po vrnitvi s Hrvaške za preprečevanje širjenja novega koronavirusa čim bolj omejijo svoje stike. Odsvetujejo tudi obiskovanje zabav v nočnih klubih, kjer so zelo ugodni pogoji za širjenje novega koronavirusa s človeka na človeka.»Pozivamo vse, ki so se zabavali v klubih in diskotekah, da 14 dni od zadnjega obiska kluba pozorno opazujejo svoje zdravstveno stanje in v kolikor se pojavijo tipični znaki, kot so vročina, slabo počutje, kašelj, kihanje, izcedki iz nosu, vnete oči, prebavne težave in drugo, da takoj pokličejo svojega zdravnika in se dogovorijo za odvzem vzorca na prisotnost virusa ter upoštevajo njegova nadaljnja navodila,« pravijo na NIJZ.Vse, ki se vračajo z dopusta, pa pozivajo, da se prvih 14 dni po vrnitvi v državo čim bolj izolirajo in ne obiskujejo svojcev in znancev, ki spadajo v ranljivejše skupine, kot so ostareli, ljudje z rakavimi obolenji, kronični bolniki in podobni. S tem bodo namreč pomagali pri zamejitvi širjenja virusa in ne bodo prenašali okužbe na osebe, ki imajo večje tveganje za zdravstvene zaplete pri okužbi z virusom, so pojasnili.Okuženi mlajšiEpidemiološka slika na področju okužb z novim koronavirusom se v Sloveniji v zadnjih dneh slabša, število okužb se namreč hitro povečuje, opozarjajo na NIJZ. Podatki jasno kažejo, da se povečuje predvsem število okuženih v mlajših starostnih skupinah, predvsem pri osebah, starih do 34 let, izpostavljajo. »Ob 97 primerih v zadnjih treh dneh jih je kar 63 iz teh starostnih skupin. V večini primerov gre za vnos iz Hrvaške in za povezavo z nočnimi klubi in diskotekami, ki so jih v času bivanja na Hrvaškem obiskali,« so izpostavili.Glede na navedeno odsvetujejo obiskovanje zabav v nočnih klubih, kjer so po njihovih navedbah izrazito ugodni pogoji za širjenje virusa s človeka na človeka, kar povečuje tudi tveganje za okužbo z virusom. Vse tiste, ki so se v času dopusta zabavali v nočnih lokalih, pa opozarjajo, da so izpostavljeni večjemu tveganju, da bodo zboleli za covidom-19.