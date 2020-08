Minister Hojs čivka, omenil je karanteno

Število okuženih z novim koronavirusom na Hrvaškem iz dneva v dan narašča, zato ni nič nenavadnega, da so govorice o 14-dnevni karanteni ob prihodu iz Hrvaške vse glasnejše. V četrtek so Hrvati poročali, da je bilo v sredo 180 potrjenih novih okužb, danes pa je ta številka poskočila že čez dvesto, in sicer na 208 . Številke v prihodnjih dneh pa bodo, kot kaže odločale o tem, ali bo Slovenija ob vstopu v državo iz Hrvaške uvedla strožji režim.»Okužbe, ki prihajajo iz Hrvaške, nas vodijo do strožjega režima vstopa v Slovenijo, verjetno že v prihodnjem tednu. Na podlagi rezultatov testiranj preko vikenda in v ponedeljek, bo Vlada Republike Slovenije prisluhnila predlogom strokovne skupine za COVID-19 in na podlagi epidemiološke ocene zaostrila vstop,« je na twitterju zapisal notranji ministerin dodal ključnik karantena.