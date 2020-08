Krek: »Če bo epidemiološka slika slaba, šol ne bomo odpirali«

Hrvaška še daleč od rdeče liste

»Če bo epidemiološka slika slaba, šol ne bomo odpirali«

NIJZ dopustnike poziva, naj po vrnitvi s Hrvaške čim bolj omejijo svoje stike

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) ob slabši epidemiološki sliki zadnjih dni mlade pozivajo, naj po vrnitvi s Hrvaške za preprečevanje širjenja novega koronavirusa čim bolj omejijo svoje stike. Odsvetujejo tudi obiskovanje zabav v nočnih klubih, kjer so zelo ugodni pogoji za širjenje novega koronavirusa s človeka na človeka. »Pozivamo vse, ki so se zabavali v klubih in diskotekah, da 14 dni od zadnjega obiska kluba pozorno opazujejo svoje zdravstveno stanje in v kolikor se pojavijo tipični znaki, kot so vročina, slabo počutje, kašelj, kihanje, izcedki iz nosu, vnete oči, prebavne težave in drugo, da takoj pokličejo svojega zdravnika in se dogovorijo za odvzem vzorca na prisotnost virusa ter upoštevajo njegova nadaljnja navodila,« pravijo na NIJZ.



Kot smo poročali je stanje. Hrvaška je neslavni rekord novih okužb v enem dnevu (180), ki so ga postavili včeraj, podrla že danes. V zadnjih 24 urah so opravili 1.249 testov in odkrili 208 okužb oziroma skoraj 17 odstotkov.Ob tem je direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravjeza Radio Ognjišče odgovoril na vprašanje ali se Hrvaška približuje rdečemu seznamu držav. »Hrvaška je še daleč od rdeče liste. Res je, da imajo dva dni zelo povečano število okužb. Če gledamo podatke zadnjih treh ali štirih dni, ki kažejo zelo strmo rast, bi lahko rekli, da to nakazuje nov vrh na Hrvaškem.«No, notranji ministerje na twitterju medtem zapisal, da okužbe, ki prihajajo iz Hrvaške, vodijo do strožjega režima vstopa v Slovenijo, verjetno že v prihodnjem tednu.Je pa Krek sodelovanje s hrvaškimi epidemiologi ocenil kot zelo dobro, a ga moti neodgovorno ravnaje Slovencev na Hrvaškem.Vseeno pa zato, ker je povečano število okužb tudi pri nas in gre večinoma za uvožene primere, svari: »Če bo epidemiološka slika slaba, šol ne bomo odpirali«. Ob tem dodaja, da je smiselno, da družine s šoloobvezni otroki ta teden z dopusti končajo.»Priporočal bi vsem staršem, ki imajo šoloobvezne otroke, da naj se vsaj deset dni prej vrnejo iz morja, da so otroci doma, da gredo lahko potem zdravi v šolo. Najslabše bi bilo, če bi šolo odprli in bi jo morali potem zapreti. To bo res katastrofa.«, je še dejal za radio.