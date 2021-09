Pljuvanje po politikih vas utegne močno udariti po žepu

Pljunki za poslance



LMŠ: Ustvarjanje drugarazrednih državljanov

Vlada soglaša s predlogi amandmajev k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu javnega reda in miru, ki jih je pripravilo ministrstvo za notranje zadeve. Predlog med drugim predvideva kazni za nedostojno vedenje zoper uradne osebe in njihove bližnje.​Po predlogu se drugi odstavek 7. člena spremeni tako, da se glasi (nelektorirano): »Ne glede na prejšnji odstavek se z globo od 500 do 1.000 evrov kaznuje, kdor se prepira, vpije ali se nedostojno vede do uradne osebe pri uradnem poslovanju ali v zvezi z uradnim poslovanjem ali do najvišjih predstavnikov države, poslanca, člana državnega sveta, člana vlade, sodnika ustavnega ali vrhovnega sodišča ali zoper njegovega bližnjega, s takšnim vedenjem pa lahko povzroči vznemirjenje ali razburjenje ali ogrožanje posameznika ali skupine ali škoduje njegovemu ugledu in takšno vedenje pooblaščena uradna oseba prekrškovnega organa osebno zazna na kraju kršitve.«Glede na intenziviranje groženj poslancem in drugim visokim predstavnikom države v zadnjem času se bodo taki primeri nedostojnega vedenja lahko prekrškovno procesirali tudi, če bodo takšna ravnanja osebno zaznale pooblaščene uradne osebe na kraju kršitve, so sporočili z vlade.​Predlog o kaznovanju nedostojnega vedenja do najvišjih predstavnikov oblasti prihaja potem, ko je nekaj poslancev, med njimi NSiin prvak SNSna premierjain ministraNa predlog se je že odzval LMŠ. Poslankaje dejala, da ne odobravajo nedostojnega, žaljivega obnašanja do kogar koli, ne samo do funkcionarjev, vladni predlog pa se jim zdi nesprejemljiv, češ da ustvarja prvo- in drugorazredne državljane, hkrati pa da skuša tako vlada »utišati vse, ki bi izražali kritiko do njenega dela. Zakon o varstvu javnega reda in miru že zdaj pozna prekršek, ki z globo sankcionira vsakega posameznika, ki kali javni red in mir.«