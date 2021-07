Razkrivamo: Horvat ni bil edini poslanec, ki je dobil pljunek v obraz (VIDEO)

»Nobenemu se ni grozilo, povedalo pa se jim je, da vemo, kje so doma,« je potem, ko se je razvedelo, da so poslanca NSipljunili obraz, razkrila, ki si je bila svoj čas blizu z, vodjo Štajerske varde. Zavrnila je pisanja nekaterih medijev, da so se poslancev lotili levičarski ekstremisti. Pravi, da gre za čisto navadne ljudi, ki jih skrbi dogajanje glede koronavirusa, predvsem zadnje spremembe zakona o nalezljivih boleznih (ZNB).Bidarjeva iz civilne iniciativa Maske dol je dejala: »Dejstvo je, da so nekateri bili popljuvani, pa ne samo Horvat, ampak so bili enakega sprejema ob izhodu iz parlamenta deležni levi in desni poslanci, tam ni bilo nobenih delitev. Vse poslance smo jemali enako in jih nismo delili na leve in desne.« Bidarjeva je sicer zamudila dogajanje in je dejala, da ji ni uspelo nikogar pljuniti v obraz, čeprav bi to z veseljem naredila. Je pa razkrila, da je bil med tistimi, ki so bili deležni pljunkov (ali kihanja v obraz, zaradi česar se imenujejo 'kihalni pljuvači'),. Bidarjeva je sicer še enkrat poudarila, da je proti nasilju.