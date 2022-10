Pirc Musarjeva: Nika, pogumno naprej, Logar: Ostro obsojam napad nanjo

Predsedniška kandidata Anže Logar in Nataša Pirc Musar sta na Twitterju obsodila fizični napad na direktorico Inštituta 8. marec Niko Kovač. Logar je zapisal, da ostro obsoja vsakršno obliko nasilja. Pirc Musarjeva pa je Niko Kovač podprla in zapisala, da si takšne Slovenije ne želi.

Logar je na Twitterju zapisal še, da poziva vse, da tudi z besedami spodbujajo k strpni družbi in spoštljivemu dialogu, za katerega se po lastnih besedah zavzema tudi sam. Pirc Musarjeva pa je zapisala: »Nika, pogumno naprej.«

Napad in vsakršno nasilje so že obsodili v strankah Levica in Vesna, prav tako pa so napad obsodili ministrica za kulturo Asta Vrečko, predsednik vlade Robert Golob, ljubljanski župan Zoran Janković in predsednik republike Borut Pahor.