V centru Ljubljane napadel Niko Kovač in grozil, da bo ubil njenega psa

Politična aktivistka in predsednica Inštituta 8. marec Nika Kovač je bila danes že drugič v zadnjih desetih dneh na policijski postaji. Kot je inštitut sporočil na twitterju, je tam zaradi napadov mimoidočih na ulici. Prepričana je, da imajo »Janševi kolaži, Nova 24 in spodbujanje sovraštva imajo tudi materialne učinke«.

»Na Bavarskem domu se je danes sredi belega dne z vso silo vame zaletel moški in me odrinil. Ob tem je vpil, da bo ubil mojega psa in "jeben Inštitut 8. marec, kaj izzivate",« je dogajanje v centru Ljubljane opisala Kovačeva. Ta v trenutku napada ni bila sama, temveč v družbi prijateljice, s katero sta nasilnežu uspeli zbežati. Po besedah Kovačeve se je vse skupaj zgodilo sredi belega dne, ljudje pa so hodili mimo.

Po Evropi dela, ker doma ni varna

»O vsem tem nisem želela pisati, ker sem naveličana, da sem žrtev. Ker o napadih ne govorim, da mami, očija, babic in dedkov ne skrbi. Pa se mi zdi v tem trenutku pomembno, da se zavedamo kakšna je realnost. Po Evropi delam, ker doma nisem varna. Nikjer več nisem sama,« je še zapisala Kovačeva in dodala, da so ljudje do njih nasilni in agresivni, kar je po njenem mnenju sistemsko spodbujano. »Sama se do referenduma za javno RTV ne bom umikala. Ker tovarne grožnje producirajo takšno obnašanje. In ker je pomembno javno RTV pred tem obraniti,« je še sklenila.