To je po napadu na Niko Kovač objavila šefica Janševih poslancev: odzivi so burni

Napad obsodila Golob in Janković

Napad na Niko Kovač sta že obsodila predsednik vlade Robert Golob in ljubljanski župan Zoran Janković. »Ne morem si predstavljati, kako se lahko normalen odrasel moški spravlja na ta nivo nad mladimi puncami, to je popolnoma nesprejemljivo,« je dejal premier.

Odzval se je tudi župan Ljubljane Zoran Janković: »Ponosen sem na to, da imamo v Sloveniji mlade posameznike, kot je Nika Kovač, ki si upajo jasno in glasno izraziti svoja stališča in stati za njimi. Nikakor ni opravičljiv ne verbalni ne fizični napad na posameznika zaradi tega,« je poudaril Janković, ki ostro obsoja vsakršno nasilje.