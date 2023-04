Pijanemu podžupanu vzeli vozniško dovoljenje, ponudil je odstop, a sledilo je to

»Podžupan Mestne občine Koper Janez Starman me je v nedeljo obvestil, da mu je bilo zaradi vožnje pod vplivom alkohola začasno odvzeto vozniško dovoljenje. Za prekršek se mi je opravičil in za svojo napako prevzel polno odgovornost. Ponudil je tudi možnost odstopa, a se za prekinitev sodelovanja v tem trenutku nisem odločil. Vem, da bom nekatere izmed vas s to svojo odločitvijo razočaral in celo razjezil, še zlasti v sedanji kulturi izključevanja, ki posameznikom ne dopušča več zmotljivosti,« je na facebooku zapisal koprski župan Aleš Bržan.

V nadaljevanju je zapisal, da se zaradi ene napake ni pripravljen odpovedati izvrstnemu podžupanu in sodelavcu, ki je v zadnjih štirih letih pomembno prispeval k uspešnemu delovanju občine in aktivno sodeluje v številnih projektih, ki jih bodo izpeljali v tem mandatu. »S to svojo odločitvijo nikakor ne želim zmanjšati teže njegovega prekrška, za katerega mora biti in bo ustrezno kaznovan. Od svojih sodelavcev tudi v njihovem prostem času pričakujem boljšo presojo. Prepričan pa sem, da gre za napako, ki je ne bo ponovil in da bo svoje delo tudi v prihodnje opravljal zelo kakovostno,« je še dodal Bržan.

En odstop sprejel, drugega zavrnil

So pa občani hitro spomnili Bržana, da se je nekaj podobnega zgodilo tudi leta 2019, ko je pijan za volan sedel takratni podžupan Patrik Peroša. Peroša je tako kot Starman ponudil svoj odstop, a ga je takrat Bržan sprejel. Peroša je pijan zapeljal s primorske avtoceste proti Vipavi, ugotovil, da se je zmotil, se vrnil do razcepa na Razdrtem po nasprotnem voznem pasu. Ker je tam spet zgrešil izvoz, se je v napačni smeri vozil še vse do Kozine, kjer so ga nato ustavili policisti in ga kaznovali za nevarno vožnjo. Peroša je po dogodku ponudil svoj odstop.

Bržan je pred štirimi leti o dogodku zapisal, da je Peroša »naredil nedopustno napako, ki jo sicer iskreno obžaluje, a se zaveda, da za vožnjo pod vplivom alkohola ni opravičila, zato mi je včeraj ponudil svoj odstop s položaja podžupana.« V nadaljevanju je dodal, da je zlasti zato, ker alkohol ostaja eden glavnih dejavnikov tveganja za nastanek prometne nesreče pri nas, od svojih sodelavcev in še zlasti funkcionarjev občine pričakuje in zahteva ničelno toleranco do alkohola v prometu.

Pijani veljaki za volanom

Sicer pa Starman ni prvi, pa prav gotovo ne tudi zadnji politik, ki je pod vplivom alkohola sedel za volan. Med najbolj znanimi promeri so zagotovo sledeči: Zmago Jelinčič, ki je zaradi vožnje pod vplivom alkohola vozniško dovoljenje izgubil marca 2003. Slovenska veleposlanica v Bosni in Hercegovini Nataša Vodušek je med službovanjem v Sarajevu pijana prevozila rdečo luč in povzročila hudo prometno nesrečo in nato še s kraja nesreče zbežala.

Med bolj znanimi primeri je tudi primer nekdanjega vodje Nacionalnega preiskovalne urada Bruna Blažina, ki je leta 2013 pijan in s službenim vozilom na primorski avtocesti trčil v Darsovo vozilo. Leta 2014 je takratni prvi mož Luke Koper Gašpar Gašpar Mišič pijan peljal mimo policistov, ki so ga skušali ustaviti. Ko so ga vendarle ustavili, so ugotovili, da je vozil vinjen in zaradi tega je izgubil vozniško dovoljenje. Istega leta smo poročali tudi o nesreči, ki jo je pod vplivom alkohola povzročil takratni poslanec Peter Vilfan, ki je po dogodku odstopil s položaja.

Leta 2016 je takratni kranjski župan Boštjan Trilar vinjen trčil v kombinirano vozilo, ker je odklanjal test alkoholiziranosti, so ga celo pridržali. Prekršek ga je pošteno udaril po žepu, dobil je 5600 evrov denarne kazni in 18-mesečno prepoved vožnje. Leta 2018 je vinjen za volan sedel postojnski župan Igor Maretič.

Pred dvema letoma je odmeval primer Franca Breznika, ki je pod vplivom alkohola preveč stopil na plin. Da je bilo vse skupaj še huje, je vozil službeno vozilo in je bil takrat na položaju državnega sekretarja na ministrstvu za notranje zadeve. Leta 2021 so pijanega za volanom ujeli takratnega poslanca stranke SNS Janija Ivanušo. Lansko poletje pa je strani v medijih s svojo vožnjo pod vplivom alkohola polnil nekdanji minister Andrej Vizjak.