Noč ima svojo moč, poletje pa je čas, ko marsikdo pregloboko pogleda v kozarec. Službeni pikniki in veselice se vrstijo kot gobe po dežju. Da bi razmere v prometu ostale kolikor toliko normalne in da bi kakemu vozniku navili ušesa, ker je šel pijan za volan, so policisti na preži. Tako so v ponedeljek zvečer obravnavali tudi 57-letnega Andreja Vizjaka, nekdanjega ministra za okolje in vidnega člana opozicijske stranke SDS. Po neuradnih podatkih je imel v litru izdihanega zraka 0,64 miligrama alkohola. Na žalost Vizjakove številke niso bile take. FOTO: Oste Bakal Dovolj za krepko kazen, zak...