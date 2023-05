Pahor najprej okrcal Janšo, potem pa še ostreje Goloba

Ukinitev dneva spomina na žrtve komunističnega nasilja še vedno odmeva. O besednem dvoboju med prvakom opozicije Janezom Janšo in stranko Svoboda smo poročali že včeraj. Najprej je s svojo izjavo o tem, da je vlada napovedala novo državljansko vojno, razburil Janša, za njim še Borut Sajovic iz Svobode. Več o tem preberite tukaj.

Zdaj je svoje mnenje podal še nekdanji predsednik Borut Pahor. Najprej je kritiziral način določitve novega praznika s strani Janeza Janše in prejšnje vlade v povolilnem času, ko je vlada opravljala le še tekoče posle. Zatem pa je pojasnil potrebo po takem prazniku.

»Vlada premierja Janeza Janše je sklep o razglasitvi nacionalnega dneva spomina na žrtve komunističnega nasilja sprejela 12. maja 2022, po parlamentarnih volitvah, ko je opravljala tekoče posle. Poleg tega se je za tak sklep odločila, ne da bi na primeren način oblikovala širšo javno podporo in razumevanje zanj. Zato se kot predsednik republike na tisti dan lani nisem odzval s kakšno posebno izjavo, spomenico ali dogodkom. Vendar pa poudarjam, da sem razloge in potrebo za tak dan spomina že dolgo čutil in sem zato tak sklep sprejel z odobravanjem.«

Pahor meni, da je odločitev Goloba o ukinitvi ni bilo javno diskutirana in zanjo ni bilo oblikovanje javne podpore in da to, da je Janša to storil na enak način ne opravičuje sedanjega dejanja.

»Žrtve komunističnega nasilja so nesporno bile, glede tega ni dvoma. Po odločitvi vlade premierja Goloba zdaj spet ni nacionalnega dneva spomina nanje. To ni samo slabo in narobe, temveč je v luči drugih odločitev te vlade (ukinitev oz. pridružitev muzeja osamosvojitve) skrb vzbujajoče. Vse te odločitve precej hitro in nepotrebno trgajo družbeno soglasje, ki se je vzpostavljalo v zadnjih 15 letih glede primernega političnega govora in ravnanja glede naše polpretekle zgodovine, ki je dosegla intelektualni in politični vrh z Izjavo SAZU Slovenska sprava. Zdi se, da se vračamo v čase, ko sta se glede teh vprašanj konfliktno soočali dve resnici, z vsemi alternativnimi dejstvi vred. Problem je, da vse skupaj deluje zelo izključujoče in ne ponuja niti si ne želi zbliževanja in razumnega dogovora,« je zapisal Pahor.

Celotno mnenje preberite spodaj: