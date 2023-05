V Svobodi vračajo udarec Janši: to je poziv k nasilju

V Gibanju Svoboda so ogorčeni nad zapisi predsednika SDS Janeza Janše, ki je vladi očital, da je z ukinitvijo dneva spomina na žrtve komunističnega nasilja »napovedala novo državljansko vojno«. Kot opozarjajo, takšne izjave predstavljajo poziv k nasilju ter novim delitvam in nestrpnosti.

Kot je v izjavi za medije dejal vodja poslanske skupine Svobode Borut Sajovic, so resnično zaskrbljeni zaradi izjav, ki »govorijo o vojni, nasilju ter polnjenju jam in rudniških jaškov z drugače mislečimi«. Po njegovih besedah so zaprepadeni in ogorčeni ter opozarjajo, da so takšni zapisi še dodaten poziv k delitvam in nestrpnosti.

»Ne komentiramo izjav na družbenih omrežjih, ampak poziv k nasilju je preprosto preveč,« je dejal vodja poslanske skupine Svobode. Dodal je, da je od poziva k nasilju do orožja in dogodkov, ki so se zgodili na Balkanu, lahko samo en korak. Zato pozivajo k strpnosti in dialogu ter temu, »da se ta korak nikdar in nikoli ne zgodi«.

S tem so se v poslanski skupini odzvali na zapis Janeza Janše na twitterju, da je vladna odločitev o ukinitvi dneva spomina na žrtve komunističnega nasilja zavržna, z njo pa da je vlada »napovedala novo državljansko vojno«. Vladi je celo očital, da je »pripravljena spet polniti jame in rudniške jaške z drugače mislečimi«.

Vlada je namreč na torkovi dopisni seji preklicala sklep o razglasitvi 17. maja kot nacionalnega dneva spomina na žrtve komunističnega nasilja. Tega je sprejela prejšnja vlada pod vodstvom Janše maja lani, v času, ko je opravljala tekoče posle.

Sklep prejšnje vlade je bil po opozorilu poslanca Svobode Martina Premka brez ustrezne javne in strokovne razprave ter pomeni »samo še eno zlorabo zgodovine druge svetovne vojne in tragičnih usod ljudi med drugo svetovno vojno za politične oziroma strankarske namene«.

V Svobodi menijo, da nobena stranka nima pravice do izključnega razlaganja zgodovine. »To je delo poklicnih zgodovinarjev, ne pa političnih strank, in današnje izjave to ne nazadnje dokazujejo,« je opozoril Premk.