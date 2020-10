Otroci bežijo iz hokejskega kluba

Hokejski navdušenci si v mestu ob Savinji že leta prizadevajo, da bi se celjski hokej postavil na noge. Očitno pa v klubu, katerega ekipe so na repu lestvic, nekaj ni povsem v redu. V zgolj dveh sezonah ga je po podatkih staršev zapustilo vsaj 24 otrok, danes starih od 10 do 15 let. Velika večina menda zaradi trenerja Domna Ramšaka, ki naj bi se do njih neprimerno vedel. Tako trener kot tudi predsednik kluba Vid Valenčak vse očitke zanikata.Zanj že ne bodo igrali»Osemletnike selekcionirajo na dobre in slabe. Trener se dere na njih. Pred časom bi morali na tekmo, pa osem otrok ni hotelo iti, saj da zanj ne bodo igrali,« je dejal ...