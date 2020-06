Okužbe v samostanu, slovenski infektolog ogorčen

Koronavirus je nevaren nasprotnik, pravi slovenski infektolog. FOTO: Shuterstock

V Sloveniji podrobno spremljamo, kakšna je epidemiološka slika na Hrvaškem, kjer so v zadnjih dneh zabeležili večje število okužb z novim koronavirusom. Včeraj so pri naših južnih sosedih potrdili 13 novih.Tri osebe so bile pozitivne na območju Istre. Gre za t. i. uvožene primere: pozitiven je bil turist iz Srbije, ki je bil v stiku s pozitivno osebo v Beogradu, drugi dve osebi sta se okužili med bivanjem v BiH.Preberite tudi:Kar deset oseb pa je bilo pozitivnih v samostanu sester usmiljenk sv. Križa v Đakovu, poročajo hrvaški mediji. V nedeljo so tri sestre dobile vročino, zdravnica pa je obvestila epidemiologa, je povedala sestra prednicain dodala, da so bile testirane v ponedeljek. Od 12 testov je bilo 10 pozitivnih. Iz preventivnih razlogov so danes zjutraj zaprli tudi vrtec. »Ne vemo, kako je prišlo do stika z virusom. Morda smo imeli neke stike, pri katerih je iz nam neznanih razlogov prišlo do okužbe. /.../ Sestre so previdne, predane molitvi in od danes je v izolaciji vsaka sestra, ničesar več ne počnemo skupaj,« je še povedala sestra prednica.Boljše novice pa prihajajo iz Zadra, kjer so v ponedeljek testirali 82 oseb, pozitivna je bila ena. Gre za petletnega otroka, ki se je družil s teniškimi igralci tamkajšnjega turnirja . Prav organizacija turnirja, na katerem je sodeloval tudi okuženi Bolgar, je dvignila veliko prahu.Da je bilo organiziranje turnirja nedopustno, meni tudi slovenski infektolog, ki dela na kliniki v Berlinu. »Tisti, ki je dopustil, da se organizira teniški turnir v Zadru, na katerega so lahko prišli gledalci, dokler je še vedno prisoten covid 19, bi moral odgovarjati za to. To se ne bi smelo zgoditi. Morali bi spoštovati vse predpisane epidemiološke ukrepe,« je povedal za Slobodno Dalmacijo.»Zdaj se nihče ne more izgovarjati, da ni vedel, v kaj se spušča, ker se Evropa in svet že več kot štiri mesece borita proti koronavirusu, in vemo, da je zelo nevaren nasprotnik,« je dodal Trampuž, ki je marca marsikoga razburil s svojimi napovedmi, da bo v Sloveniji v dveh tednih okuženih skoraj 15 tisoč ljudi Preberite tudi:Da bi bili gledalci vsaj malo varni, bi morali sedeti 1,5 metra narazen in nositi zaščitne maske. V Evropi je še vedno 95 odstotkov prebivalcev, ki niso imuni na korono, je poudaril Trampuž. »Obstajajo t. i. superspreader osebe, ki lahko iz nam neznanih razlogov veliko bolj prenašajo virus. Ko zakašljajo, jim iz žrela pride veliko večja količina virusov kot pri drugih,« je dodal in pojasnil, da virus ni oslabel, ampak »se pogosto pojavljajo mikroepidemiije, zdaj pa ljudje več časa preživljajo na prostem. Še vedno je treba nositi zaščitne maske, držati socialno distanco in uporabljati dezinfekcijska sredstva.«