Oglasil se je župan Janković: Ne morem biti več tiho

Po nasilnih protestih, ki so skoraj že stalnica v slovenski prestolnici, se je oglasil ljubljanski župan, ki pravi, da ne more biti več tiho zaradi razmer v Ljubljani in nezadovoljstva meščanov.»Vseh 13 let je bila naša največja vrednota varnost v mestu in to je bila naša posebnost. Kar se dogaja zdaj, je tragedija. Dejstvo je, da je krivin njegov način vladanja. Ljudje so nervozni, nesrečni, protestirajo iz dneva v dan. /.../ Kar se dogaja zadnja dva tedna, ni v redu in prihaja do prekomernih ukrepov z obeh smeri,« je župan okrcal vlado, nasilne protestnike in prekomerno uporabo policijske sile.Ljubljanski župan je po torkovem protestu dobil številna pisma zaskrbljenih meščanov, mamic z otroki, turistov ..., ki so vdihavali solzivec, ko se je ta širil po mestu. Kot pravi, ne bo dopustil, da se meščani ne bi smeli svobodno gibati po svojem mestu, saj da Ljubljana ne zasluži nasilja. »Ne bom dovolil ograj na ljubljanskih cestah in nasilja.«Za nastale razmere Janković krivi vlado. »Obsojam vlado, ker vlada ima tisti osnovni kamenček, saj izvaja ukrepe, ki so pripeljali do nerazumnih dejanj in nasilnih protestov.« Prepričan je, da protesti odgovarjajo predsedniku vlade, saj da so pot do predčasnih volitev, Janša pa bi proteste izkoristil kot vzrok za predčasne volitve, je prepričan Janković.Prepričan je tudi, da vlada ni imela pravega stika z državljani v času epidemije. »Če bi jaz poslušal, se nikoli ne bi cepil,« je povedal župan in dodal, da je cepljen tako on kot vsa njegova družina in 84 odstotkov zaposlenih na MOL. Nasvet za cepljenje pa je poiskal pri stroki. Po njegovem mnenju je Evropska unija naredila napako, ko ni odredila cepljenja za vse in cepilnega potnega lista.