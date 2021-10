Policija pojasnila, kaj se je dogajalo s fantom, ki ga je med protestom odpeljal rešilec

Čez noč je ostal na opazovanju

Policisti so v torek na protestih pridržali 25 oseb, večino zaradi kršenja javnega reda in miru. Tri osebe so pridržali zaradi suma storitve kaznivega dejanja. Lažje je bilo poškodovanih šest policistov ter še dve osebi.Pri osebah, ki so jih pridržali zaradi suma storitve kaznivega dejanja, gre za sum storitve kaznivih dejanja hujskanja k upiranju in preprečitve uradnega dejanja uradni osebi. Dve osebi sta še vedno v policijskem pridržanju, saj policija še zbira obvestila in dokaze. Za eno osebo pa je bilo pridržanje odpravljeno, nahaja pa se bolnišnici, je pojasnil Sladič v današnji izjavi za javnost. Po družbenih omrežjih so zaokrožile različne govorice o zdravstvenem stanju omenjenega fanta.Na policiji so kasneje dodatno pojasnili, da so omenjeno osebo policisti pred tem prijeli zaradi suma storitve kaznivega dejanja sodelovanja v skupini, ki prepreči uradni osebi uradno dejanje. Ker se je po navedbah policije oseba ob prijetju upirala, so zoper njo uporabili telesno silo.»Med postopkom in transportom do službenega vozila so policisti osebi, ki je začela kazati znake bolezenskega stanja, nudili prvo pomoč ter takoj zaprosili za zdravniško pomoč, ki je osebo prevzela,« so dodali na policiji. Po njihovih podatkih je bila oseba odpeljana v Univerzitetni klinični center (UKC) Ljubljana. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil zaradi podanega suma kaznivega dejanja. Kot so za STA pojasnili na policiji, gre za osebo, za katero je UKC Ljubljana dopoldne sporočil, da je zaradi lažjega pretresa možganov čez noč ostala na opazovanju in bo danes predvidoma odšla domov.