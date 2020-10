To so podrobnosti strožjih ukrepov, kaznovali vas bodo lahko v zasebnih prostorih (V ŽIVO)

Kdaj lahko zapustite rdečo regijo?

Ali morate odpovedati turistično rezervacijo na lokaciji, ki je obarvana rdeče?

Sprememba pri nadzoru druženj

Bergantova: Nošenje maske na prostem ima psihološke učinke na ljudi

Ob slabšanju epidemiološke situacije je vlada na seji sprejela nekatere ukrepe za omejitev širjenja koronavirusa . Od ponedeljka se bodo učenci od 5. razreda in srednješolci šolali na daljavo. Za sedem regij pa je vlada s petkom začasno prepovedala zbiranje več kot deset oseb in omejila prehajanje med regijami. V sredo je bilo potrjenih 745 novih primerov okužb s koronavirusom. Najnovejše informacije o številkah okužb lahko preberete na tej povezavi Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, ministrica za izobraževanje, znanost in šport, minister za notranje zadeve, državna sekretarka na ministrstvu za zdravjeter vladni govorecbodo predstavili podrobnosti posameznih ukrepov. Novinarsko konferenco spremljamo v živo.Kot je uvodoma dejal Kacin, razmere ostajajo resne, saj podatki za včerajšnji dan niso boljši. Delež pozitivnih testov je v sredo znašal 14 odstotkov. Povečuje se tudi število hospitaliziranih bolnikov in tistih na intenzivni negi. To je ogromen zalogaj za naše epidemiologe, ki se že od vsega začetka vsak dan trudijo, da bi tovrstna poizvedovanja opravili hitro in natančno, je opozoril vladni govorec. Vlada je bila po njegovih besedah primorana sprejeti strožje ukrepe. Enkrat na teden bodo presojali, katere regije bodo na t. i. rdečem seznamu in kje bodo veljali posamezni ukrepi.Notranji minister Hojs je spregovoril o regionalni omejitvi gibanja. Sprejeli so tudi odlok, ki popolnoma prepoveduje zbiranja več kot 10 ljudi. Odlok o začasni delni omejitvi gibanja pa po besedah ministra omejuje gibanje iz statističnih regij, ki so obarvane rdeče. Posebej je pomembno, da tisti, ki živijo v oranžnem območju, lahko potujejo v rdečo območje, a tovrstne premike odsvetujejo, je še dejal. V kolikor gre za varstvo oseb, družinske stike, dostop do zdravstvenih storitev ipd., se lahko ljudje po državi gibljejo brezskrbno. Tisti, ki imajo tako stalno kot začasno prebivališče, se morajo odločiti, kje od teh dveh naslovov bodo v času omejitev bivali. Morebitne kršitve bodo po besedah ministra, tako kot marca, redno nadzirali in ustrezno sankcionirali.Državljani, ki imajo do danes opravljeno rezervacijo za koriščenje bonov, prav tako lahko potujejo med regijami. Vseeno pa pristojni v naslednjih tednih odsvetujejo tudi tovrstna potovanja, zato se je vlada odločila, da podaljša veljavnost bonov, je še poudaril Hojs.V občinah, ki bodo imele ugodno epidemiološko sliko znotraj rdeče regije, bodo župani lahko sami urejali oziroma omejevali aktivnosti v svojem kraju.Kako bodo nadzirali zasebna druženja? Hojs odgovarja, da so tokratnem odloku generalno prepovedali zbiranje ljudi oziroma druženja, ne več samo na javnih krajih. Po besedah Hojsa bo tako zdravstveni inšpektorat lahko kaznoval posameznike, ki bi v zasebnih prostorih recimo prirejali zabave z večjim številom ljudi. Inšpektor bo lahko prišel na dom, če bo denimo dobil prijavo sosedov, da se na določenem mestu zbira večje število ljudi. Je pa minister poudaril, da še vedno to ne pomeni, da bo policija hodila po domovih in naključno trkala na vrata.Bergantova je poudarila, da je eden novih od ukrepov tudi nošnja mask na odprtih javnih površinah. »Vem, da se marsikdo sprašuje, če res potrebuje masko, tudi takrat, ko je sam,« je dejala in dodala, da je nošenje maske ustrezen in učinkovit ukrep, da zamejimo širitev virusa. Otroci do 6. leta, osnovnošolci do vključno 5. razreda in vzgojitelji v vrtcih še vedno maske ne potrebujejo.»Ko sem se sama sprehodila po Ljubljani, so bili ljudje v gručah, ljudje pa smo socialna bitja in težko vzdružujemo ustrezno distanco,« odgovarja na vprašanje, ali res potrebujemo masko tudi na sprehodu. Bergantova dodaja, da ima nošenje maske na prostem tudi psihološki učinek, da ljudje bolj upoštevajo ustrezno socialno distanco.