Neuradno: trend se nadaljuje, v sredo znova čez 700

Rekordi padajo tudi drugje po Evropi

Nemčija

V Nemčiji so v preteklem dnevu zabeležili kar 6.638 novih okužb z novim koronavirusom, kar je največ od začetka pandemije, je davi sporočil Inštitut Roberta Kocha (RKI). Skrb vzbujajoč podatek prihaja le nekaj ur po tem, ko so nemška kanclerka Angela Merkel in voditelji zveznih dežel dosegli dogovor o občutni zaostritvi protikoronskih ukrepov.



Češka

Na Češkem so v zadnjih 24 urah potrdili 9.554 novih okužb z novim koronavirusom, kar je daleč največ v enem dnevu od začetka pandemije covida 19, je danes sporočilo češko ministrstvo za zdravje. Skupno se je na Češkem z novim koronavirusom doslej okužilo okoli 140.000 ljudi, poroča nemška tiskovna agencija dpa.



Hrvaška

Hrvaški mediji poročajo, da je tudi pri njih padel nov neslavni rekord. Neuradno so v zadnjih 24 urah potrdili 794 novih okužb. Največ jih je na območju Zagreba, nove okužbe pa so tudi v šibeniškem domu za starejše občane.



Po torkovem neslavnem rekordu, ko je bilo v Sloveniji potrjenih 707 primerov okužb z novim koronavirusom, naj bi bilo čez 700 novookuženih tudi v sredo, so poročali v informativnem programu Televizije Slovenija.Zaradi hitrega širjenja koronavirusa in trenda, ki ne nakazuje, da bi število novih primerov začelo upadati, je vlada v sredo potrdila nove ukrepe za omejevanja širjenja virusa.V petek začenja veljati odlok o začasni prepovedi gibanja ljudi na javnih krajih, površinah in v mestih občin ali regij, kjer so slabe epidemiološke razmere.Ob 11. uri je napovedana novinarska konferenca vlade, na kateri bodo podrobneje predstavili najnovejše ukrepe za zajezitev epidemije. Že v sredo so napovedali, da bo pouk od ponedeljka naprej potekal na daljavo