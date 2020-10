Katere občine so rdeče in kakšne omejitve veljajo zanje

velja od petka

Vlada je včeraj sprejela odlok o začasni splošni prepovedi gibanja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v občinah ali statističnih regijah s slabimi epidemiološkimi razmerami ter prepovedi gibanja v občine ali statistične regije s slabimi epidemiološkimi razmerami in iz njih. Za tiste, ki se nahajajo na »rdečih« območjih (število novookuženih v zadnjih 14 dneh presega 140 na 100.000 prebivalcev),naslednje:– začasna prepoved vseh zbiranj in prireditev nad 10 oseb,– omejitev nekaterih storitvenih dejavnosti in določenih športnih aktivnosti,– omejitev gibanja med regijami,– obvezno nošenje mask povsod, tudi na prostem, razen ob predpisanih izjemah.KOROŠKAMestna občina Slovenj GradecObčina Črna na KoroškemObčina DravogradObčina MežicaObčina MislinjaObčina MutaObčina PodvelkaObčina PrevaljeObčina Radlje ob DraviObčina Ravne na KoroškemObčina Ribnica na PohorjuObčina VuzenicaZASAVSKAObčina HrastnikObčina TrbovljeObčina Zagorje ob SaviObčina LitijaPOSAVSKAObčina Bistrica ob SotliObčina BrežiceObčina Kostanjevica na KrkiObčina KrškoObčina RadečeObčina SevnicaJUGOVZHODNA SLOVENIJAObčina ČrnomeljObčina Dolenjske TopliceObčina KočevjeObčina KostelObčina Loški PotokObčina MetlikaObčina MirnaObčina Mirna PečObčina Mokronog - TrebelnoMestna občina Novo mestoObčina OsilnicaObčina RibnicaObčina SemičObčina SodražicaObčina StražaObčina ŠentjernejObčina ŠentrupertObčina ŠkocjanObčina Šmarješke TopliceObčina TrebnjeObčina ŽužemberkSAVINJSKAObčina BraslovčeMestna občina CeljeObčina DobjeObčina DobrnaObčina Gornji GradObčina KozjeObčina LaškoObčina LjubnoObčina LučeObčina MozirjeObčina NazarjeObčina PodčetrtekObčina PolzelaObčina PreboldObčina Rečica ob SavinjiObčina Rogaška SlatinaObčina RogatecObčina Slovenske KonjiceObčina SolčavaObčina ŠentjurObčina Šmarje pri JelšahObčina Šmartno ob PakiObčina ŠoštanjObčina ŠtoreObčina TaborMestna občina VelenjeObčina VitanjeObčina VojnikObčina VranskoObčina ZrečeObčina ŽalecGORENJSKAObčina BledObčina BohinjObčina Cerklje na GorenjskemObčina Gorenja vas - PoljaneObčina GorjeObčina JeseniceObčina JezerskoMestna občina KranjObčina Kranjska GoraObčina NakloObčina PreddvorObčina RadovljicaObčina ŠenčurObčina Škofja LokaObčina TržičObčina ŽeleznikiObčina ŽiriObčina ŽirovnicaOSREDNJESLOVENSKAObčina BorovnicaObčina BrezovicaObčina DobrepoljeObčina Dobrova - Polhov GradecObčina Dol pri LjubljaniObčina DomžaleObčina GrosupljeObčina HorjulObčina IgObčina Ivančna GoricaObčina KamnikObčina KomendaMestna občina LjubljanaObčina LogatecObčina Log - DragomerObčina LukovicaObčina MedvodeObčina MengešObčina MoravčeObčina ŠkofljicaObčina Šmartno pri LitijiObčina TrzinObčina Velike LaščeObčina VodiceObčina Vrhnika