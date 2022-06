Od evropskega naslova jih ločijo le še Čehi (FOTO)

Slovenska vina med ljubitelji žlahtne kapljice na Češkem vse bolj pridobivajo veljavo in prepoznavnost, menda se lahko pohvalijo z odličnim razmerjem med ceno in kakovostjo.

Slovenci in Čehi smo sicer že dolgo povezani. Spomnimo se samo največjega slovenskega pesnika Franceta Prešerna, ki je leta 1828 obiskal Moravsko, natančneje Emanuela Dubskega, plemiškega in še kako pomembnega moravskega gospodarstvenika in pozneje politika. Ker mu je Prešeren pomagal pri študiju prava, ga je on leta 1828 povabil na nagradne počitnice na svoj grad. Ne nazadnje je tudi glavna zahteva političnega udejstvovanja Slovencev v sredini 19. stoletja, ki se je imenovala Zedinjena Slovenija, izšla po zgledih iz prijateljske Češke.

Kot nekakšen vrhunec češko-slovenskega prijateljstva se je pod preureditev praškega gradu Hradčani podpisal veliki arhitekt Jože Plečnik. Pod njegovim kipom na Hradčanih so bile leta 2014 posajene štiri potomke najstarejše trte na svetu – Stare trte iz Maribora. Na slovesnosti sta takrat sodelovala tudi oba predsednika, Borut Pahor in Miloš Zeman.

Pa še to: do sredine 14. stoletja je bil Mikulov celo eno največjih vinskih središč na svetu. Vinogradniki so bili na tem koncu sveta, ki se mu reče Južna Moravska, menda že nekaj stoletij pred Kristusom. Že pred Rimljani so vino namreč pridelovali Kelti.

Mikulov in tamkajšnji grad so v četrtek obiskali tudi člani slovenske nogometne reprezentance vinarjev. Na češkem vinorodnem svetišču so se znašli na predvečer polfinalne partije, ki so jo imeli s prekaljenimi portugalskimi vinarji.

Bil je to napet boj proti najstarejšemu moštvu na prvenstvu, naši so na stadionu v Uherskih Hradištih od 32. minute že izgubljali, potem pa sta Gorazd Šunko, vinar in šofer avtobusa, ter Jan Kramberger, v Sv. Ani v Slovenskih goricah imajo Krambergerjevi znano Gostilno Eder, uprizorila preobrat in naši so zmagali z 2:1. V današnjem finalu se bodo srečali s Čehi. Na igrišču se bodo torej pomerili zgodovinski prijatelji.

Finale je za slovenske vinarje, ki kanijo doseči že peto zvezdico, priložnost, da ponovno na najlepši možni način promovirajo tako svoje nogometno znanje kot tudi zanesenjaštvo, borbenost, marljivost, zdaj že daleč naokoli znan moštveni duh, ki se ga je marsikdo nalezel že v Uherskih Hradištih, »vino v krvi, trta v duši, mi Slovenci smo najboljši« pa je bojni napev, ki je na Južnem Moravskem v teh dneh tako ali tako že skoraj ponarodel.