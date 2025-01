Ocene nič več edino merilo

Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) bo za letošnje devetošolce prvič štelo tudi kot eno od meril pri vpisu v srednje šole z omejitvijo vpisa. Ocene na prvi pogled naj ne bi bile več tako odločilne, a kaj se bo dejansko zgodilo, ne more napovedati nihče. Tudi zato, ker za NPZ ostaja le en rok in se tudi ravnatelji sprašujejo, koliko otrok ga bo pisalo.

NPZ bodo upoštevali le pri vpisih v srednje šole z omejitvijo vpisa. Do zdaj je bila bolj ali manj edina spremenljivka ocena, srednja šola z omejitvijo vpisa je vzela tiste z najvišjimi točkami iz ocen v 7., 8. in 9. razredu. NPZ so upoštevali le v primerih, ko so imeli učenci enako število točk iz ocen in so bili na zadnjem mestu pri vpisu. Vzeli so tistega, ki je imel na NPZ največ točk. A teh primerov je bilo malo.

Lani spremenjena in sprejeta zakonodaja določa, da bodo pri omejitvi vpisa ocene štele največ 60 odstotkov točk. Največ 40 odstotkov bo štel NPZ pri slovenščini in matematiki, vsaka po največ 20 odstotkov. Pri učencih, ki se vpisujejo v športne oddelke srednjih šol, bodo upoštevali tudi športne dosežke, enako velja pri srednjih šolah, kjer zahtevajo preizkuse nadarjenosti.

Da so spremembe nujne, so osnovnošolski in srednješolski ravnatelji opozarjali več let. Tudi Državni izpitni center (RIC) je že večkrat opozoril, da so NPZ boljši napovednik uspeha v srednji šoli kot ocene. To spremljajo redno, a za letošnje maturante povezanosti ne morejo izračunati, ker leta 2020 NPZ zaradi epidemije niso izvedli. A na RIC opozarjajo: »Ob primerjavah ocen in dosežka na NPZ velja poudariti, da gre za dve različni merili, ki sta bili pridobljeni na različne načine, izražata različne vidike učenčevega znanja in se med sabo ne prekrivata popolnoma. Tako se dosežki na NPZ in šolske ocene pri nekaterih učencih opazno razlikujejo.«

Opravičila

Če se do zdaj ni nič zgodilo, če učenec ni pisal NPZ, bo to za učence, ki se bodo vpisovali na srednje šole z omejitvijo vpisa, lahko težava. Starši bodo morali ravnatelju sporočiti in poslati dokazilo, zakaj otroka ni bilo na izpit, opravičljivi razlogi so bolezen, naravna ali druga nesreča, smrt v družini, aktivna udeležba na mednarodnem tekmovanju iz znanja ali velikem mednarodnem športnem tekmovanju. Ali je otrok manjkal upravičeno, bo na podlagi dokazil odločil ravnatelj.

Učencem, ki bodo manjkali upravičeno, bodo dosežek pri NPZ določili. Njihov dosežek, ki bo štel tudi za vpis v srednjo šolo, bo mediana dosežkov otrok, ki so imeli pri tem predmetu enako število točk iz zaključnih ocen v sedmem, osmem in devetem razredu. Drugega roka ne bo. Nekateri so ob tej rešitvi omenjali celo ustavne pritožbe, a po podatkih ministrstva za vzgojo in izobraževanje do zdaj sploh še ni bilo nobenih pritožb.