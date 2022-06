Oče iz Ljubljane: »Otrok se je zbodel z narkomansko iglo, zdaj imamo celo sranje«

Letos so nas bralci iz Ljubljane že obveščali o odvrženih uporabljenih narkomanskih iglah v središču Ljubljane, kjer so v neposredni bližini tudi otroška igrišča. Odvržene igle so stalna težava, in čeprav se Mestna občina Ljubljana menda trudi (MOL), da bi jih bilo po mestnih površinah čim manj, se redno pojavljajo na znanih lokacijah, predvsem središču prestolnice, na Metelkove, v parkih, pod mostovi, v garažah, javnih straniščih ... Zelo neprijetno izkušnjo je te dni doživel petletnik, ki se je na ploščadi pri igralih Narodnega muzeja Metelkova in Slovenskega etnografskega muzeja (SEM), zbodel z uporabljeno narkomansko iglo.

Oče je novico sporočil na twitterju: »Pazite na otroke okoli SEMa, ker so odvržene uporabljene narkomanske igle. Moj 5-letnik se je z eno zbodel in imamo zdaj celo sranje«.

Oče je za portal N1 pojasnil, da s sinovoma (2,5 in 5 let) večkrat zahaja na ta igrala in ju tudi opozarja, naj je pobirata svari, ki so po tleh, ker je lahko nevarno. Vseeno pa je radovedni petletnik med nabiranjem ptičjih peres v bližini igral našel uporabljeno iglo, ki je štrlela navzgor in se z njo zbodel.

Z urgence so otroka napotili na infekcijsko kliniko. Čeprav je tveganje za okužbo »zelo majhno«, kot so mu pojasnili zdravniki, pa bodo otroka spremljali in mu v naslednje pol leta večkrat odvzeli kri, še navaja portal.