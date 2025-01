Obetajo se spremembe pri časovnih blokih in obračunski moči pri omrežnini

Agencija za energijo po pridobitvi prvih podatkov o učinkih novega sistema omrežnine in vplivu sončnih elektrarn proučuje možnost sprememb med drugim pri časovnih blokih in določanju obračunske moči. Podatki sicer potrjujejo upravičenost ločitve na zimsko in poletno sezono.

Med možnostmi je, da bi se število časovnih blokov na letni ravni zmanjšalo s pet na štiri, na dnevni ravni pa ob dela prostih dnevih s tri na dva, je danes na konferenci Energetika in regulativa '25 v Ljubljani povedal David Batič iz Agencije za energijo.

Šele podatki za leto 2024 so namreč pokazali vpliv sončnih elektrarn na obremenitev omrežja, in sicer je omrežje v nizki sezoni bolj razbremenjeno, kot je bilo pred leti, tudi v zimski sezoni se kaže določen vpliv, a manjši. Tako proučujejo možnost, da bi razširili cenejši blok sredi dneva (zdaj je med 14. in 16. uro), hkrati bi ob dela prostih dnevih namesto sedanjih treh veljala dva časovna bloka.

Prednosti in slabosti

V pripravi so tudi spremembe določanja obračunske moči, ki je zdaj določena na podlagi treh konic porabe odjemalca v lanskem zimskem obdobju. Možnosti sta, da bi se po novem moč določila na podlagi več konic porabe v preteklem drsečem obdobju nekaj mesecev ali na podlagi več konic porabe v preteklem mesecu.

Katero od možnosti bi lahko uveljavili, na agenciji še proučujejo. Vsaka ima svoje prednosti in slabosti, pravijo. Pri prvi sta prednosti večja stabilnost glede pričakovanih stroškov omrežja oz. pri odjemalcu in spodbuda trajnemu prilagajanju odjema, med slabostmi pa manjša odzivnost stroškov na prilagajanje odjema. Pri drugi pa sta prednosti večja spodbuda začasnemu prilagajanju odjema in lažje razumljiv obračun za odjemalce, slabost pa možnost nihanja stroškov oz. prilivov omrežnine.

Spremembe bi lahko uveljavili z začetkom višje sezone novembra letos ali z letom 2026. Bodo pa spremembe prej v javni obravnavi, napoveduje agencija.

Podatki so pokazali

Podatki so sicer pokazali, da sezonsko razlikovanje z višjimi tarifami v bloku 1 prinaša pričakovane dobrobiti sistemu – izmerili so pomembno razbremenitev omrežja v obdobju konic porabe, kar je vplivalo na zmanjšanje inkrementalnih stroškov omrežja, je povedal Batič.

Državna sekretarka na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo Tina Seršen je pozdravila namero regulatorja, »da je pripravljen spremeniti določene elemente metodologije in o tem izvesti javno obravnavo«.

Postopek imenovanja novih članov agencije za energijo se nadaljuje, je povedala in dodala, da želijo, da bi se z njihovim imenovanjem »odprl prostor za čimprejšnjo spremembo metodologije v tistih delih, ki jo prepoznavamo kot problematično«.