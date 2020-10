Ob vse bolj skrb vzbujajočem stanju bo državljane nagovoril Janša, oglasil se je tudi Gantar

Gantar: Odločilni bodo dnevi, ki so pred nami

Po podatkih, ki jih je dopoldne objavila vlada, se v bolnišnicah zdravi 265 oseb, intenzivno nego potrebuje 49 bolnikov. Iz bolnišnice so sicer odpustili 12 oseb, štiri osebe s covidom 19 pa so umrle. Skupaj je tako pri nas do zdaj umrlo 188 ljudi s covidom 19.Razmere bo danes zvečer pretresal del vlade s svetovalno skupino ministrstva za zdravje. Predsednik vladebo še pred začetkom posveta pripravil video nagovor državljanom, ki bo javnosti posredovan najkasneje do 18.30, je za STA povedal Kacin. Že v soboto pa je Kacin pojasnil, da bodo na današnjem sestanku pregledali trenutno stanje in opravili razmislek o tem, katere ukrepe, če sploh katere, bi bilo treba uvesti in kdaj.»Prihajajoči dnevi bodo odločilni za naše soočenje z virusom. Ukrepi, ki jih uvajamo, so nujni za zaščito najšibkejših in normalno delovanje javnega zdravstvenega sistema. Z majhnimi odrekanji lahko naredimo ogromno. Maske, higiena rok in kašlja, držanje distance. Hvala, kda pomagate!« je popoldne na twitterju zapisal minister za zdravje