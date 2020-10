Kacin sporočil število novopotrjenih primerov

V petek dosegli drugi mejnik za razglasitev epidemije

V soboto bilo ob 3.765 testiranjih potrjenih 726 novih okužb s koronavirusom, je na twitterju sporočil. To pomeni, da je bilo pozitivnih 19,28 odstotka testiranih. Kot je v soboto napovedal vladni govorec, lahko celotno statistiko glede novih okužb in hospitaliziranih pacientov pričakujemo okoli 13. ure.Krizni del vlade bo s svetovalno skupino ministrstva za zdravje še danes pregledal učinke dosedanjih ukrepov in opravil razmislek o potrebnosti morebitnih novih. Četudi bi Slovenija v nedeljo izpolnila zastavljeno mejo za razglasitev epidemije, to še ne pomeni, da se bo to samodejno zgodilo, je za STA povedal Jelko Kacin Merilo za razglasitev epidemije in uvedbo novih ukrepov je po načrtu, ki ga je zastavila vlada, 140 okuženih na 100.000 prebivalcev v 14-dnevnem obdobju, več kot 250 hospitaliziranih bolnikov s covidom 19, od teh več kot 50 na intenzivni negi. Prvi dve merili smo v Sloveniji dosegli, tretjega še ne, saj je bilo v petek na intenzivni negi 43 bolnikov.