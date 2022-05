Ob pomoči sošolcu še proslava (FOTO)

Čudovit sončen dan pred dnevi na zelenico Osnovne šole Danile Kumar ni privabil le učencev in učenk te šole, na kateri od leta 1993 delujejo tudi oddelki mednarodnega programa – od leta 2005 pa tudi mednarodni vrtec –, temveč tudi starše, stare starše in prijatelje. Bilo je razigrano, veselo, polno otroškega čebljanja in navihanosti.

Ravnateljica Mojca Mihelič je ponosna tako na svoje učence in učenke kot na svoje zaposlene in vse tiste, ki sodijo v šolski sistem, tudi čistilke in kuharice.

Tako kot že vrsto let do zdaj so namreč na šoli izpeljali projekt Pomoč sošolcu, ki je ideja staršev mladih nadobudnežev. Učenci so pod mentorstvom učiteljev naredili različne izdelke in jih ponudili na sejmu, na betonskem igrišču so potekale športne igre, na različnih prizoriščih pa so učenci razredne stopnje staršem predstavili svoje pevske in plesne sposobnosti. Kot vsako leto je tudi tokrat potekal srečelov, obiskovalci pa so se lahko udeležili različnih delavnic, na primer poslikave obraza in pletenja kitk ter kvačkanja. Za super vzdušje je poskrbel šolski bend, ki je imel vlogo jukeboxa. Seveda ni manjkalo niti hrane in pijače, saj so učenci in starši pripravili veliko različnih sladkarij, peciv, pic, iztisnili super limonado in pomarančni sok, kot vsako leto pa je bil na voljo tudi odličen šmoren.

Zelenica ob šoli je pokala po šivih od razigranosti in dobre volje.

Sredstva so zbirali tudi z dražbo športnih oblačil in predmetov znanih športnikov, ki sta jo vodila Miha Deželak in Matej Deželak – učenec šole. Pridružili so se člani Nogometnega kluba Olimpija in z nekaj mlajšimi učenci odigrali krajšo tekmo. Akcija je odlično uspela, ugotavljajo na šoli, saj so za šolski sklad zbrali več kot 7000 evrov.

Meje so le v glavah odraslih

Vse skupaj poteka tako v slovenskem kot angleškem jeziku, kot se za mednarodno šolo spodobi. »Meje so samo v glavah nas odraslih, otroci jih ne poznajo,« o tem, da je za mikrofoni slišati tako slovenski kot angleški jezik, pojasni ravnateljica šole Mojca Mihelič. Letos je bilo še posebno slovesno, saj so praznovali tudi 60 let obstoja šole. »Učenci so sicer prag šole prvič prestopili jeseni 1961,« je v svojem kratkem nagovoru povedala ravnateljica. Ker so lani jeseni še veljali proticovidni ukrepi, je šola ta pomembni jubilej zaznamovala s proslavo in razstavo z naslovom Dober tek! S tradicijo že 60 let, ki je še vedno na ogled v prostorih šole. Hkrati so tako kot s predstavo zaznamovali tudi stoletnico rojstva narodne herojinje Danile Kumar, po kateri šola nosi ime.

Izobraževanje zahteva trud, odrekanje in večkrat početi tisto, kar sprva ni pogodu.

Dogodek je s svojo prisotnostjo in kratkim nagovorom, ki je veljal predvsem starim staršem, ki jih je ravnateljica pomotoma izpustila, ko je naštevala vse, zaradi katerih otroci postanejo izjemni, počastil ljubljanski župan Zoran Janković. Kot je poudarila ravnateljica, se »otroci ne rodijo izjemni, temveč se v takšne naredijo«, šola pa je kot varen in učenosti poln hram tisti kraj, kjer se med drugim nabirajo izkušnje in kalijo različna znanja.

Na šoli je kar nekaj interesnih dejavnosti, med katere sodi tudi igranje na tolkala.

Pozitivno konservativni

Šola velja po številu učencev za eno večjih v Sloveniji, na njihovi spletni strani pa lahko preberete, da so pozitivno konservativni. Kot so zapisali, »izobraževanje zahteva trud, odrekanje in večkrat početi tisto, kar sprva ni pogodu. Uporabljamo nove metode in oblike dela z učenci, a ne zanemarjamo tistega, kar so prinesle izkušnje in je obogatila sodobna didaktika.« Strogi so do spoštovanja moralnih, občečloveških vrednot: kot so poštenje, odgovornost, pravočasnost, doslednost, spoštovanje osebnosti.

Obiskovalci so v »yukebox« dali kakšen evro, nato pa so si lahko izbrali, katero od šestih pesmi so želeli slišati.

»Za nas te vrline niso nikoli bile pretekle, za nas to pomeni bodočnost,« navajajo in dodajajo, da niso za nekritično svobodno vzgojo, kjer niso jasno opredeljene meje zmožnosti in dopustnega. »Nismo za to, da lahko vsakdo v šoli, učilnici pri vseh oblikah dejavnosti počne to, kar se mu zahoče, pa to ni v skladu z usmeritvami šole.«