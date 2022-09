Ob 35-letnici še sovica v spomin

Medobčinsko društvo invalidov Sežana, ki združuje okrog 350 članov iz vseh štirih kraško-brkinskih občin, je tudi društvo s statusom društva v javnem interesu ter ga že deset let vodi predsednica Jelica Grmek. Svojo 35-letnico so zaznamovali s proslavo v Kosovelovem domu v Sežani.

Po pozdravnih nagovorih sežanskega župana Davida Škabarja, podpredsednika sežanskega MDI Rada Pirjevca in predsednice koordinacijskega odbora obalno-kraške regije in predsednice DI Pivke Mirke Požar je podpredsednik Zveze delovnih invalidov Slovenije Ivan Kostrevc poudaril, da ZDIS združuje več kot 47 tisoč delovnih invalidov in oseb s telesno okvaro v 69 društvih invalidov.

Folklorna skupina KD Kraški šopek je odplesala in zapela splet plesov in pesmi na temo vasovanja na Krasu. FOTOgrafije: Olga Knez

»Delovni invalidi se bomo še naprej borili za dosego enakih možnosti in storili vse za odstranjevanje ovir, ki vodijo k diskriminaciji in socialni izključenosti, še posebno na področju izobraževanja in zaposlovanja,« je povedal in sežanskemu MDI izročil priznanje za uspešno in prizadevno delo pri uresničevanju in izvajanju pravic invalidov ter razvoju in krepitvi medsebojnih humanih odnosov.

Sežansko MDI, ki so ga prej vodili predsedniki Avgust Tavčar, Roman Pirjevec in sedanja častna članica Valerija Macarol, pa je podelilo zahvale in priznanja vsem zaslužnim za humano delo.

Prejeli so jih: ZDIS, vse štiri kraško-brkinske občine, vsa društva invalidov obalno-kraške regije, člani upravnega odbora s tajnico Sonjo Jovetić ter članice delavnice ročnih del z mentorico Sonjo Trampuž. Kulturni program, ki ga je povezoval Nik Brcar, so izvedli pevka Ana Milanić ob klavirski spremljavi Jane Zupančič, pevska skupina Kraška burja Doma na Krasu iz Dutovelj z vodjo Karmen Orel in literarno skupino Svobodne duše, pevski zbor Naša pot Stanovanjske skupine v Sežani z vodjo Karmen Jeranče ter folklorna skupina KD Kraški šopek. Društvo je ob jubileju izdalo tudi zbornik, ki v besedi in sliki odraža dejavnost njihovih članov. Vsem obiskovalcem pa so podelili ročno izdelan spominček sovice.