O nasilju 16-letnice v DSO Trebnje tudi Inštitut 8. marec, Janša jih je spomnil na to afero

Na primer izvajanja nasilja so se odzvali tudi v Zvezi društev upokojencev Slovenije (Zdus), kjer so izrazili zaskrbljenost nad dejanjem dijakinje in opozorili na pomembnost preseganja stereotipov o starejših, da so nemočni in zmedeni, s čimer jim lahko omogočimo dostojen in enakovreden položaj v družbi. »Znova opozarjamo, da morajo odgovorne institucije vlagati v usposabljanje in izobraževanje vseh tistih poklicnih skupin, ki se srečujejo s starejšimi in z njimi delajo,« je opozorila predsednica Zdusa Zdenka Jan. Poudarila je pomembnost spoštljivega in občutljivega odnosa do starejših.