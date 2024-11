Nika Kovač s posnetkom v živo: poglejte, koliko zdravnikov je bojkotiralo njeno predavanje (VIDEO)

Kot smo že poročali, je direktorica Inštituta 8. marec Nika Kovač na letošnjem posvetu Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije danes na Ptuju predavala direktorjem in vodstvenim delavcem v zdravstvu o odpornosti javnega zdravstva. Njen nastop je že ob najavi požel veliko zanimanja javnosti, mnogi so se ob tem spraševali, ali je prava oseba za takšno predavanje.

Po družbenih omrežjih so danes zakrožili zapisi, da je več zdravnikov pred začetkom predavanja Nike Kovač na letnem posvetu protestno zapustilo dvorano. Ekipa Inštituta 8. marec je v izjavi za medije v povezavi z današnjim predavanjem odgovorila s posnetkom predavanja v živo.

»Danes, 20. novembra 2024, je Nika Kovač predavala na letnem posvetu Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije na Ptuju. Nika in Inštitut 8. marec smo bili v preteklih dveh tednih tarča številnih groženj in žalitev na družbenih omrežjih in na nekaterih manjših lokalnih medijih. Že pred začetkom dogodka smo dobili neuradne informacije o tem, da nekateri udeleženci posveta nameravajo pred začetkom Nikinega predavanja protestno zapustiti dvorano. Nika je pred začetkom predavanja pozvala potencialne protestnike in jih povabila k temu, da naj, če se ne strinjajo z njenim sodelovanjem na posvetu, zapustijo dvorano, preden začne strokovni del predavanja. V dvorani ni nihče vstal in nihče ni zapustil dvorane,« so zapisali.

Sledilo je presenečenje

Presenečeni so bili, ko so po končanem predavanju na družbenih omrežjih, še posebno na omrežju X, zasledili številne objave in čestitke pogumnim zdravnikom in udeležencem posveta, ki so protestno zapustili dvorano.

»Gre za manipulacije in laži, ki kot običajno prihajajo s strani lažnih profilov in so v tem primeru bili očitno organizirani vnaprej. Odzvali so se na dogodek, ki se ni zgodil. Prilagamo nekaj primerov takšnih odzivov z omrežja X in pozivamo javnost in novinarje k pozornemu branju tudi vnaprej. Delimo pa tudi videopovezavo na neposredni prenos predavanja prek Facebooka, s FB-profila Inštituta 8. marec, kjer je jasno vidno, da nihče ni protestno zapustil dvorane,« so še dodali.

Posnetek si lahko ogledate tukaj.

