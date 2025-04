Ruski državljan Aleksej Konjaškin, po poklicu dizajner, fotograf in računalniški tehnik, trenutno v Sloveniji živi za rešetkami ljubljanskega pripora. Triinštiridesetletni vdovec in oče enega otroka je padel v nemilost slovenskih organov pregona zaradi ogrožanja kibernetske varnosti. Najprej v začetku leta 2022 po ovadbi enega od slovenskih trgovcev. Izkazalo se je, da je Konjaškin neupravičeno uporabil podatke plačilnih kartic v spletnih trgovinah oškodovanih družb. V nekaterih primerih je že opravil več nakupov prek spleta in si na tak način pridobil premoženjsko korist v višini 1302,15 evr...