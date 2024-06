Resnično se ne preneseta: Janša delil tole, da bi se spravil na Kovačevo

Znano je, da si predsednik SDS Janez Janša in prva dama Inštututa 8. marec, Nika Kovač nista ravno naklonjena. Prvak opozicije se je denimo pred časom hudoval, ker so predstavniki Inštituta 8. marec sodelovali na shodu v podporo Palestincem. Ko so pri Niki Kovač zagnali akcijo za boj proti inlaciji in se je Janša ob tem norčeval, pa mu je Kovačeva zabrusila, da ga je lahko sram.

Prvak opozicije bentil nad spoštovanjem prometnih predpisov

No, tokrat pa se je Janša na Kovačevo spravil z zapisom na omrežju X, kjer je delil članek iz Slovenskih novic, kjer smo poročali o tem, kolikokrat je direktorica Inštituta 8. marec opravljala vozniški izpit.

Ob tem je šef SDS zapisal: »Seveda pa vas takile z Inštituta 8. marec z vso avtoriteto učijo spoštovanja prometnih predpisov.«