Nika Kovač potožila: »Zadnje tedne sem se počutila zelo sama ...«

Direktorica Inštituta 8. marec Nika Kovač bo na letošnjem posvetu Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije jutri na Ptuju predavala direktorjem in vodstvenim delavcem v zdravstvu o odpornosti javnega zdravstva. Ta njen nastop je že ob najavi požel veliko zanimanja javnosti, mnogi so se ob tem spraševali, ali je prava oseba za takšno predavanje.

No, jutri bo Kovačeva vendarle nastopila na omenjeni konfrerenci, je pa ob tem poudarila: »Zadnje tedne sem se glede napadov počutila zelo sama ...«

Na te njene besede so se vsuli komentarji, nekaj jih objavljamo:

Nekateri ljudje so resnicno kruti in se ne zavedajo moči besed. Ti napadi so absurdni.

Absolutno nisi sama. Se pa za dobrim konjem vedno kadi, sploh v Sloveniji to drzi…

Draga Nika! Sovražni govor je in bulling je prepovedan z zakonom in je kaznivo dejanje. Prijavi te tipe na policijo, ker so anonimni, prijavite njihove urednike oz. admine, ker ga niso preprečili... Pa srečno!