Tajči je rojena z ascendentom v tehtnici, znamenju, ki išče harmonijo, sklepa kompromise in marsikaj potrpi za ljubi mir. Njena vladarica Venera je v kraljevskem levu, v enajsti hiši, kar ji prinaša kreativnost, odločnost, priljubljenost, očarljivost. Je v sekstilu z Luno v dvojčkih, kar jo barva z mladostno energijo, sproščenostjo, komunikativnostjo. Ker je tako lepo aspektirana Luna hkrati vladarica hiše kariere, na vrhu katere sta Sonce in Merkur, je jasno, da so ji bile že v zibelko položene velike možnosti, da v nekdanji domovini postane najstniška pevska zvezda. Toda v karti je prav tak...