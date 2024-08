Po incidentu na meji Severini v bran stopila Nika Kovač, s pevko bodo »fajtali dalje«

Te dni je veliko prahu v javnosti dvignil incident, ko so hrvaško pevko Severino Vučković srbski policisti zadržali na meji. Sprva so navajali, da je razlog za zadržanje hrvaške pevke to, da je podala nekaj kontroverznih izjav. Pevka je dejala, da so jo policisti spraševali o Srebrenici in drugih temah. Ob tem je Severina povedala, da ne bo šla v Srbijo, dokler je na oblasti sedanji predsednik. Na incident se je v svojem slogu odzval tudi Aleksandar Vučić.

»Severina je izbrala drugo pot«

Pevki v bran pa je stopil tudi Inštitut 8. marec. »V življenju imamo na izbiro dve poti: pot udobja, tišine, mirnega življenja, izogibanja konfliktom in užitka ali pa pot opozarjanja na krivice, boja proti neenakostim, vztrajanja pri tem, da smo glasni in da spreminjamo svet,« so zapisali in dodali, da sami vedno izberejo drugo pot, prav tako pa da je enako storila tudi Severina.

»Severina konsistentno opozarja na družbene neenakosti, kršenje pravic, je glasna in se ne boji izraziti svojega mnenja. Čeprav bi lahko živela lagodno življenje, se vedno znova odloči, da ne bo tako,« so zapisali v izjavi.

Načrtni politični obračun

Spomnili so, da je srbska policija pevko Severino več ur zasliševala na mejnem prehodu med Srbijo in Hrvaško. »Odgovarjati je morala na vprašanja o različnih političnih temah, kot so operacija Nevihta, taborišče Jasenovac, Franjo Tuđman, Srebrenica in protesti proti pridobivanju litija v Srbiji. Zaradi tega je Severina zamudila svoj nastop na dogodku v tej državi,« zapisali v inštitutu in izrazili prepričanje, da gre za načrtno politično obračunavanje.

»V Severininem primeru gre še za en primer kaznovanja ženske, ki si upa spregovoriti proti statusu quo. Kar je bilo sinoči storjeno Severini, je nesprejemljivo in nezakonito ter prikazuje pravi, nedemokratični obraz srbske vlade, ki ne dopušča obstoja kritičnih glasov in drugačnih mnenj,« še pravijo v inštitutu Nike Kovač in dodajajo, da ob pevki trdno stojijo in z njo »fajtajo dalje«.