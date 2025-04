Odvisni od sladkorja? To je rešitev

Mnoga živila, ki jih uživamo vsak dan, vsebujejo sladkor, pogosto niti ne vemo, koliko smo ga zaužili, prav tako ne, ali smo že presegli mejo še dovoljenega. Kako prepoznati, da pretiravamo s sladkim? Pretirano uživanje sladkarij vodi v nenehno potrebo po sladkih prigrizkih in pijačah. In smo v začaranem krogu: več sladkorja kot pojemo, več si ga želimo.

Če smo ves čas lačni (tudi po ravno zaužitem obroku), nenehno utrujeni, brez volje, je lahko krivo pretirano uživanje sladkarij. Ko pojemo nekaj sladkega, sledi nagel padec energije. Tudi težave s koncentracijo, osredotočenostjo, spominom so lahko znak, da smo sladkorju preveč naklonjeni. Pri ljudeh, ki trpijo za demenco, lahko prekomeren vnos sladkega še dodatno poslabša kognitivne funkcije.

Morda ste odvisni

Neredne menstruacije, zmanjšan libido, težave s spolnim zdravjem so lahko povezani z motnjami hormonskega ravnovesja, ki jih povzroči pretiran vnos sladkorja. Ta negativno vpliva na delovanje ščitnice. In na imunski sistem – slabi ga. Spodbuja vnetja v telesu, kar je zlasti nevarno za vse s kroničnimi boleznimi. Povišana krvni tlak in holesterol sta lahko povezana s prekomernim uživanjem sladkorja, prav tako pogosto prebujanje ponoči. Preveč sladkarij, zlasti v večernih urah, lahko moti spanec zaradi pogostega mokrenja in povečane aktivnosti možganov.

Težave s kožo, kot so akne, tudi prezgodnje staranje, koža brez leska, so lahko povezane s pretiranim uživanjem sladkarij in sladkih pijač. Kot rečeno, sladkor spodbuja vnetne procese, posledično lahko denimo poslabša artritis, in ruši hormonsko ravnovesje. Privede lahko do naglih sprememb razpoloženja, pojavi se razdražljivost brez očitnih razlogov, otežuje spopadanje z vsakodnevnim stresom, poslabša lahko simptome depresije, anksioznosti.

Nikakor ne moremo mimo kilogramov: če jemo preveč sladkega, se bo to slej ko prej poznalo na teži pa tudi na maščobnih oblogah na trebuhu. Če ne morete nadzirati vnosa sladkorja oziroma se mu odpovedati, če si nenehno želite še več sladkarij, ste mora odvisni. Postopoma zmanjšujte količino zaužitega in popitega, če ne morete odrezati.