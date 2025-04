Prvi akademski lions klub (FOTO)

Mariborska zasebna univerza Alma Mater Europaea je te dni v Cankarjevem domu tudi formalno ustanovila prvi in edini akademski lions klub v Sloveniji, ki deluje pod okriljem največje globalne humanitarne organizacije, v katero je vključenih skoraj dva milijona deležnikov, Lions Clubs International.

Ob prisotnosti predsednika Lions Clubs International Fabricia Oliveira je slavnostno zaprisegla študentka fizioterapije na Alma Mater Europaea Lana Bratanič.

Botrski klub Lions klub Viva s predsednico Bernardo Dobnik Renko ter lansko predsednico Majdo Kuzma

Dr. Ludvik Toplak, rektor univerze AMEU, Fabricio Oliviera, predsednik Lions Clubs International, in Otmar Zorn, predsednik Rotary distrikta Slovenija, z ženami

Ustanovitvena slovesnost kluba Gala charter night je v Cankarjevem domu v Ljubljani potekala pod častnim pokroviteljstvom rektorja Univerze Alma Mater Europaea dr. Ludvika Toplaka in njegove soproge Edite Toplak Benko.

Dekanja AMEU dr. Barbara Toplak v družbi dr. Aleša Musarja, predsednika Lions kluba Ljubljana Tivoli

»Veseli in ponosni smo, da imamo podporo našega botrskega kluba – Lions kluba Ljubljana Viva. Zahvaljujemo se jim za dragoceno pomoč v obliki zvonca, kladivca in prapora, ki so pomembni simboli delovanja in identitete našega kluba. Njihova podpora nam pomeni veliko in nas spodbuja k nadaljnjemu aktivnemu delovanju,« je strnila misli.

»Želim se zahvaliti za podporo slovenskega distrikta Lions International pri ustanovitvi Lions kampus kluba Univerze Alma Mater Europaea. Naši študenti se pripravljajo na poklice, kjer pomagajo drugim – poklice, ki jih člani Lions International pogosto opravljajo prostovoljno,« pa je povedal dr. Ludvik Toplak, doslej edini dvojni rektor pri nas.