Znani infektolog brutalno nad Niko Kovač: »Ona o zdravstvu ne ve ničesar. Predavala bi pa direktorjem?«

Spoštovana ministrica,

v sredo, 20. novembra 2024, boste sodelovali na posvetu direktorjev in vodstvenih delavcev v zdravstvu »Zdravstvo v preobrazbi«, in sicer v okviru okrogle mize »Slovensko zdravstvo, včeraj, danes, jutri« skupaj z dr. Mileno Kramar Zupan, direktorico Splošne bolnišnice Novo mesto, in dr. Božidarjem Voljčem, predsednikom Komisije Republike Slovenije za medicinsko etiko.

Pogled na govorko uvodnega predavanja posveta pa je razlog, zakaj je vabilo sploh prišlo do mene. V zgolj nekaj urah sem prejela številne negativne pripombe, zaskrbljujoče komentarje in razočarane odzive pacientov in zaposlenih v zdravstvu. Po uličnem zabavljaču Jaši Jenullu, ki z bizarnimi akcijami odkrito grozi zaposlenim v zdravstvu, je sedaj strokovnjakinja za zdravstvo očitno postala še ena glavnih (ne)vladnic Nika Kovač.

Zanima me:

Ali se vam zdi vaša udeležba na posvetu direktorjev in vodstvenih delavcev v zdravstvu »Zdravstvo v preobrazbi«, na katerem bo imela uvodno predavanje Nika Kovač, primerno?

Ali se vam zdi uvodno predavanje Nike Kovač »Odpornost javnega zdravstva: zakaj moramo braniti skupno dobro« primerno?

Kako v luči upoštevanja, poslušanja in sodelovanja s stroko, kar naj bi bilo eno vaših osnovnih vodil, vidite uvodno predavanje Nike Kovač »Odpornost javnega zdravstva: zakaj moramo braniti skupno dobro«?