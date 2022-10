V Hrastniku imajo spor, za katerega ni mogoče reči drugače, kot da je nevsakdanji. Občanka zatrjuje, da so ji ukradli most. In po njenem naj bi ga ukradla kar občina Hrastnik. Most v naselju Grča na Dolu pri Hrastniku je po navedbah Blažene Kandolf pod njihovo hišo stal več desetletij, spomni se ga še iz otroštva. »Uporabljali so ga krajani naselja in tudi drugi za pešpot v trgovino in po drugih opravkih, obenem je bil bližnjica na drugi konec kraja. To je bil železni most z ograjo in hrastovimi plohi za hojo, širok približno 1,2 metra in dolg 6 metrov. Most je bil moja in sosedova last...