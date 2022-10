V okolici DZ v petek kar dva primera nasilnega vedenja do poslancev

V okolici poslopja DZ je po navedbah policije v petek prišlo do dveh primerov nasilnega vedenja do poslancev. V primeru napada na Branka Grimsa (SDS) poteka intenzivna preiskava, tudi s pregledom nadzornih kamer, za ugotovitev identitete napadalca. V drugem primeru pa so policisti identiteto ugotovili na kraju, a druge okoliščine še preiskujejo. Ljubljanski policisti so bili po besedah samostojnega policijskega inšpektorja iz sektorja uniformirane policije pri PU Ljubljana Klemna Izde o napadu na Grimsa obveščeni v petek malo pred 16. uro.

Policisti po Izdovih zagotovilih intenzivno preverjajo okoliščine primera, zbirajo obvestila in izvajajo preostale ukrepe za izsleditev storilca. Kot je Izda napovedal v izjavi za medije, bodo storili vse za ugotovitev storilca in celovito obravnavo dogodka, in to v najkrajšem možnem času.

Še en primer: žalil je poslanca

Poleg tega primera, o katerem so javnost obvestili v SDS, danes pa se je nanj pred novinarji odzval tudi sam Grims, so policisti v petek v bližini DZ obravnavali tudi primer, ko je nekdo žalil drugega poslanca. Policisti so identiteto verbalno nasilne osebe ugotovili na mestu, vseeno pa zbirajo obvestila, preverjajo okoliščine in ugotavljajo elemente morebitnega kaznivega dejanja. »Obsojamo vsakršno nasilje in ga obravnavamo z ničelno toleranco,« je dejal Izda. Glede opozoril iz poslanskih vrst, da so pogosto žrtev nasilnega ravnanja, je povedal, da so politični predstavniki res med bolj izpostavljenimi, a da na policiji ukrepajo vselej enako. Pri varovanju poslopja DZ sodelujejo z vodstvom ustanove in v primeru dogodkov ali okoliščin, ki vplivajo na oceno ogroženosti, sprejmejo ukrepe ter izvajajo druge aktivnosti za zagotavljanje ustrezne stopnje varnosti. Zaradi zadnjih primerov so po Izdovih navedbah že v stiku s pristojnimi glede potrebnih ukrepov. Več ni želel povedati.