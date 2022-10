Pred parlamentom popoldan napadli Branka Grimsa

Iz PU Ljubljano so sporočili, da so bili policisti Policijske uprave Ljubljana nekaj pred 16. uro obveščeni o dogodku v okolici Državnega zbora, kjer se je do sedaj neznana oseba nasilno vedla do enega izmed poslancev. Kot je je družabnem omežju zapisal prvak SDS Janez Janša, naj bi šlo za poslanca Branka Grimsa.

»V neposredni bližini so bili policisti, ki so napadalca videli, vendar jim je pobegnil. Območje DZ je pokrito z varnostnimi kamerami, zato identifikacija za pristojne ne bi smela biti težka,« je sporočil Janša.

Janša je ob tem poudaril: »Ni pa to prvič. Isti ljudje z rdečo zvezdo že mesece grozijo s smrtjo poslancem in volilcem SDS.«

Okoliščine dogodka policisti še preiskujejo

Vse okoliščine dogodka policisti še preiskujejo, zbirajo obvestila in izvajajo potrebne ukrepe tako za izsleditev neznanca, kot tudi za zaščito žrtve.

Policisti poudarjajo, da dogodke z elementi nasilja obravnavajo z ničelno toleranco, ter jih ostro obsojajo, saj je vsako nasilno dejanje, bodisi verbalno ali fizično, nedopustno.